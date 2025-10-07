Advertisement

قال ، بنيامين ، "نقترب من نهاية حرب غزة.. وتبقى بعض المهام"، إلا أنه أكد أن لم تدمر بعد، مشدداً: "سنصل إلى ذلك". وأضاف نتنياهو أن والحوثيين تلقوا ضربات قاسية، كما أكد أن " تحمي أميركا من ".وانتهت أول جولة من المباحثات بين الوسطاء وحماس في شرم الشيخ، ليل الاثنين إلى الثلاثاء، وذلك في إطار المفاوضات الجارية في المنتجع المصري لإنهاء الحرب بين إسرائيل والحركة في ، وفق وسائل إعلام . وستتواصل اللقاءات، الثلاثاء، في إطار هذه المفاوضات غير المباشرة حول خطة وضعها الرئيس الأميركي لوقف الحرب في القطاع.وتحيي إسرائيل اليوم الذكرى السنوية الثانية للهجوم غير المسبوق الذي شنّته ضدّها حركة حماس في السابع من تشرين الأول وأشعل فتيل حرب مدمّرة لا تزال متواصلة في قطاع غزة، في حين يجري الطرفان مفاوضات غير مباشرة في مصر لإنهاء هذه الحرب.