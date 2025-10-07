Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: حماس لم تدمر بعد و"سنصل إلى ذلك"

Lebanon 24
07-10-2025 | 01:19
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "نقترب من نهاية حرب غزة.. وتبقى بعض المهام"، إلا أنه أكد أن حماس لم تدمر بعد، مشدداً: "سنصل إلى ذلك". وأضاف نتنياهو أن حزب الله والحوثيين تلقوا ضربات قاسية، كما أكد أن "إسرائيل تحمي أميركا من إيران".
وانتهت أول جولة من المباحثات بين الوسطاء وحماس في شرم الشيخ، ليل الاثنين إلى الثلاثاء، وذلك في إطار المفاوضات الجارية في المنتجع المصري لإنهاء الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية في قطاع غزة، وفق وسائل إعلام مصرية. وستتواصل اللقاءات، الثلاثاء، في إطار هذه المفاوضات غير المباشرة حول خطة وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع.

وتحيي إسرائيل اليوم الذكرى السنوية الثانية للهجوم غير المسبوق الذي شنّته ضدّها حركة حماس في السابع من تشرين الأول وأشعل فتيل حرب مدمّرة لا تزال متواصلة في قطاع غزة، في حين يجري الطرفان مفاوضات غير مباشرة في مصر لإنهاء هذه الحرب.
