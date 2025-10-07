تدمير 184 مسيرة أوكرانية فوق روسيا

Advertisement

أعلنت ، في بيان اليوم الثلاثاء، تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 184 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق في البلاد، خلال الليلة الماضية.وجاء في بيان صادر عن الروسية أنه "من الساعة 11:00 مساء حتى الساعة 7:00 الثلاثاء، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 184 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة الروسية للأنباء.وأضاف البيان أنه تم تدمير "62 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و31 فوق مقاطعة بيلغورود، و30 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و18 فوق مقاطعة فورونيج، و13 فوق ".وأضاف البيان أنه تم كذلك تدمير 6 فوق مقاطعة ليبيتسك، و5 فوق مقاطعة كالوغا، و4 فوق مقاطعة تولا، و3 فوق كل من مقاطعتي روستوف وريازان، وطائرتان مسيرتان فوق كل من مقاطعتي بريانسك وأوريول، وجمهورية ، واثنتان فوق مقاطعة ، وواحدة فوق مقاطعة فولوغدا".