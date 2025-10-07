Advertisement

عربي-دولي

تدمير 184 مسيرة أوكرانية فوق روسيا

Lebanon 24
07-10-2025 | 02:44
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 184 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق في البلاد، خلال الليلة الماضية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أنه "من الساعة 11:00 مساء حتى الساعة 7:00 صباح اليوم الثلاثاء، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 184 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير "62 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و31 فوق مقاطعة بيلغورود، و30 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و18 فوق مقاطعة فورونيج، و13 فوق البحر الأسود".

وأضاف البيان أنه تم كذلك تدمير 6 مسيرات فوق مقاطعة ليبيتسك، و5 فوق مقاطعة كالوغا، و4 فوق مقاطعة تولا، و3 فوق كل من مقاطعتي روستوف وريازان، وطائرتان مسيرتان فوق كل من مقاطعتي بريانسك وأوريول، وجمهورية القرم، واثنتان فوق مقاطعة موسكو، وواحدة فوق مقاطعة فولوغدا".
