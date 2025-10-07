في خليج عدن.. وفاة أحد أفراد طاقم سفينة هولندية بعد هجوم حوثي

Advertisement

أعلنت شركة "سبليتهوف" المشغلة لسفينة الشحن "مينيرفاجراخت" وفاة أحد أفراد طاقمها، متأثرًا بجراحه، إثر الهجوم الذي تعرضت له السفينة الأسبوع الماضي في خليج عدن. وأوضح بيان الشركة أن المتوفى، دون اسمه، هو من الجنسية الفلبينية.ووقع الحادث عندما انفجرت عبوة ناسفة على متن السفينة في المياه الدولية، مسببة أضرارًا كبيرة وأشعلت حريقًا. وتمكنت مروحية من إنقاذ 19 فردًا من طاقم السفينة، الذين كانوا من وأوكرانيا والفلبين وسريلانكا.وقد أعلنت ميليشيا في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم، ضمن سلسلة هجمات في منذ عام 2023 تستهدف سفنًا تعتبرها مرتبطة بإسرائيل، بزعم دعم في ظل الحرب على غزة.وأشار بيان الشركة إلى أن فردًا آخر من الطاقم لا يزال يخضع للرعاية الطبية في جيبوتي، موضحًا أن حالته مستقرة ومن المتوقع أن يتمكن من العودة إلى وطنه خلال الأيام المقبلة.