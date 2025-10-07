Advertisement

عربي-دولي

في خليج عدن.. وفاة أحد أفراد طاقم سفينة هولندية بعد هجوم حوثي

Lebanon 24
07-10-2025 | 02:54
أعلنت شركة "سبليتهوف" الهولندية المشغلة لسفينة الشحن "مينيرفاجراخت" وفاة أحد أفراد طاقمها، متأثرًا بجراحه، إثر الهجوم الذي تعرضت له السفينة الأسبوع الماضي في خليج عدن. وأوضح بيان الشركة أن المتوفى، دون الكشف عن اسمه، هو من الجنسية الفلبينية.
ووقع الحادث عندما انفجرت عبوة ناسفة على متن السفينة في المياه الدولية، مسببة أضرارًا كبيرة وأشعلت حريقًا. وتمكنت مروحية من إنقاذ 19 فردًا من طاقم السفينة، الذين كانوا من روسيا وأوكرانيا والفلبين وسريلانكا.

وقد أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم، ضمن سلسلة هجمات في البحر الأحمر منذ عام 2023 تستهدف سفنًا تعتبرها مرتبطة بإسرائيل، بزعم دعم الفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشار بيان الشركة إلى أن فردًا آخر من الطاقم لا يزال يخضع للرعاية الطبية في جيبوتي، موضحًا أن حالته مستقرة ومن المتوقع أن يتمكن من العودة إلى وطنه خلال الأيام المقبلة.
