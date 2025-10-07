26
عربي-دولي
في خليج عدن.. وفاة أحد أفراد طاقم سفينة هولندية بعد هجوم حوثي
Lebanon 24
07-10-2025
02:54
أعلنت شركة "سبليتهوف"
الهولندية
المشغلة لسفينة الشحن "مينيرفاجراخت" وفاة أحد أفراد طاقمها، متأثرًا بجراحه، إثر الهجوم الذي تعرضت له السفينة الأسبوع الماضي في خليج عدن. وأوضح بيان الشركة أن المتوفى، دون
الكشف عن
اسمه، هو من الجنسية الفلبينية.
ووقع الحادث عندما انفجرت عبوة ناسفة على متن السفينة في المياه الدولية، مسببة أضرارًا كبيرة وأشعلت حريقًا. وتمكنت مروحية من إنقاذ 19 فردًا من طاقم السفينة، الذين كانوا من
روسيا
وأوكرانيا والفلبين وسريلانكا.
وقد أعلنت ميليشيا
الحوثي
في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم، ضمن سلسلة هجمات في
البحر الأحمر
منذ عام 2023 تستهدف سفنًا تعتبرها مرتبطة بإسرائيل، بزعم دعم
الفلسطينيين
في ظل الحرب
الإسرائيلية
على غزة.
وأشار بيان الشركة إلى أن فردًا آخر من الطاقم لا يزال يخضع للرعاية الطبية في جيبوتي، موضحًا أن حالته مستقرة ومن المتوقع أن يتمكن من العودة إلى وطنه خلال الأيام المقبلة.
هل تتدخل في الصراع بين القوات الكردية والحكومة السورية؟
Lebanon 24
هل تتدخل في الصراع بين القوات الكردية والحكومة السورية؟
03:53 | 2025-10-07
07/10/2025 03:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ إيراني مضاد للسفن قد يُشكل "تهديداً كبيراً" للبحرية الأميركية.. تقرير أميركي يكشف التفاصيل
Lebanon 24
صاروخ إيراني مضاد للسفن قد يُشكل "تهديداً كبيراً" للبحرية الأميركية.. تقرير أميركي يكشف التفاصيل
03:30 | 2025-10-07
07/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مباحثات شرم الشيخ بين حماس وإسرائيل تتواصل.. والأجواء إيجابية
Lebanon 24
مباحثات شرم الشيخ بين حماس وإسرائيل تتواصل.. والأجواء إيجابية
03:20 | 2025-10-07
07/10/2025 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد مقذوف أطلق من شمال غزة.. وإصابات في صفوف الجيش الاسرائيلي
Lebanon 24
رصد مقذوف أطلق من شمال غزة.. وإصابات في صفوف الجيش الاسرائيلي
03:02 | 2025-10-07
07/10/2025 03:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مع دخول الحرب عامها الثالث.. استمرار القصف على غزة!
Lebanon 24
مع دخول الحرب عامها الثالث.. استمرار القصف على غزة!
02:58 | 2025-10-07
07/10/2025 02:58:50
Lebanon 24
Lebanon 24
