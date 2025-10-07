رصد مقذوف أطلق من شمال غزة.. وإصابات في صفوف الجيش الاسرائيلي

Advertisement

رصد الجيش مقذوفا أطلق من شمال ، الثلاثاء، وذلك في الذكرى الثانية لهجوم السابع من تشرين الأول 2023.وقال الجيش في بيان "عقب التي دوت قبل وقت قصير في نتيف هعسراه (في جنوب قرب الحدود مع القطاع)، تم رصد مقذوف أطلق من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي ، ويرجح أنه سقط في المنطقة". وأشار إلى أنه "حتى الآن، لم يبلغ عن وقوع إصابات".