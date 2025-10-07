Advertisement

عربي-دولي

رصد مقذوف أطلق من شمال غزة.. وإصابات في صفوف الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
07-10-2025 | 03:02
رصد الجيش الإسرائيلي مقذوفا أطلق من شمال قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في الذكرى الثانية لهجوم السابع من تشرين الأول 2023. 
وقال الجيش في بيان "عقب صفارات الإنذار التي دوت قبل وقت قصير في نتيف هعسراه (في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع القطاع)، تم رصد مقذوف أطلق من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ويرجح أنه سقط في المنطقة". وأشار إلى أنه "حتى الآن، لم يبلغ عن وقوع إصابات".
 
ولاحقا أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إخلاء إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى مستشفى تل هشومير ومستشفى سوروكا.
 
