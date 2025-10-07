27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هل تتدخل في الصراع بين القوات الكردية والحكومة السورية؟
Lebanon 24
07-10-2025
|
03:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة "
تركيا
" أن أنقرة بالتعاون مع السلطات
السورية
الجديدة، قد تشن عملية عسكرية ضد "قوات
سوريا
الديمقراطية
" (قسد) الكردية إذا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بالانضمام إلى القوات المسلحة للحكومة الانتقالية.
Advertisement
وأوضحت الصحيفة أن تركيا تعتبر "قوات سوريا الديمقراطية" منظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، المحظور في البلاد، والذي أعلن نزع سلاحه وانتهاء صراعه
الطويل
مع أنقرة في ايار من هذا العام، وقد حذّرت تركيا مراراً من أنها لن تسمح لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بعرقلة عملية الاندماج في الجيش أو تقويض الوحدة السورية.
كما بينت الصحيفة أن المهلة النهائية لاندماج (قسد) في الجيش النظامي تنتهي بنهاية العام، مشيرة إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" لا تنوي الانضمام إلى
الجيش السوري
، ومن المقرر مناقشة وضع المقاتلين الأكراد، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، بأنقرة في 8 تشرين الاول خلال محادثات بين
وزير الخارجية
التركي
، هاكان فيدان، ووزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني.
مواضيع ذات صلة
الشرع: يمكن لواشنطن المساعدة في دمج الأكراد بالقوات السورية
Lebanon 24
الشرع: يمكن لواشنطن المساعدة في دمج الأكراد بالقوات السورية
07/10/2025 13:36:48
07/10/2025 13:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر عسكري سوري للجزيرة: لم يحدث أي اشتباك بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري
Lebanon 24
مصدر عسكري سوري للجزيرة: لم يحدث أي اشتباك بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري
07/10/2025 13:36:48
07/10/2025 13:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تشارك الحكومة السورية في الاجتماعات مع قسد في باريس؟ مسؤول يجيب
Lebanon 24
هل تشارك الحكومة السورية في الاجتماعات مع قسد في باريس؟ مسؤول يجيب
07/10/2025 13:36:48
07/10/2025 13:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر بالحكومة السورية: لقاء بين الشيباني والوزير الإسرائيلي رون ديرمر في لندن بحث وقف التصعيد
Lebanon 24
مصدر بالحكومة السورية: لقاء بين الشيباني والوزير الإسرائيلي رون ديرمر في لندن بحث وقف التصعيد
07/10/2025 13:36:48
07/10/2025 13:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مكافحة الإرهاب
وزير الخارجية
الجيش السوري
الديمقراطية
الديمقراطي
ديمقراطي
السورية
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسميًا.. هذا موعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان
Lebanon 24
رسميًا.. هذا موعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان
06:10 | 2025-10-07
07/10/2025 06:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية طالبان للافروف: لن نسمح للأميركيين بالعودة إلى قاعدة "باغرام"
Lebanon 24
وزير خارجية طالبان للافروف: لن نسمح للأميركيين بالعودة إلى قاعدة "باغرام"
05:59 | 2025-10-07
07/10/2025 05:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye" يكشف: لا يوجد بلد عربي آمن من هيمنة إسرائيل
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye" يكشف: لا يوجد بلد عربي آمن من هيمنة إسرائيل
05:30 | 2025-10-07
07/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حادث خطير".. ماذا جرى على الحدود المصرية – الإسرائيلية؟
Lebanon 24
"حادث خطير".. ماذا جرى على الحدود المصرية – الإسرائيلية؟
05:14 | 2025-10-07
07/10/2025 05:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
احتجاجات في مدينة إيرانية بعد أخبار عن تعرض طالبات لمضايقات من قبل عراقيين
Lebanon 24
احتجاجات في مدينة إيرانية بعد أخبار عن تعرض طالبات لمضايقات من قبل عراقيين
04:32 | 2025-10-07
07/10/2025 04:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:39 | 2025-10-06
06/10/2025 02:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
23:47 | 2025-10-06
06/10/2025 11:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
14:56 | 2025-10-06
06/10/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:10 | 2025-10-07
رسميًا.. هذا موعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان
05:59 | 2025-10-07
وزير خارجية طالبان للافروف: لن نسمح للأميركيين بالعودة إلى قاعدة "باغرام"
05:30 | 2025-10-07
تقرير لـ"Middle East Eye" يكشف: لا يوجد بلد عربي آمن من هيمنة إسرائيل
05:14 | 2025-10-07
"حادث خطير".. ماذا جرى على الحدود المصرية – الإسرائيلية؟
04:32 | 2025-10-07
احتجاجات في مدينة إيرانية بعد أخبار عن تعرض طالبات لمضايقات من قبل عراقيين
04:27 | 2025-10-07
بعد عامين من الحرب.. حماس: شعبنا متمسك بثوابته
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 13:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 13:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 13:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24