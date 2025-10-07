هل تتدخل في الصراع بين القوات الكردية والحكومة السورية؟

Advertisement

أفادت صحيفة " " أن أنقرة بالتعاون مع السلطات الجديدة، قد تشن عملية عسكرية ضد "قوات " (قسد) الكردية إذا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بالانضمام إلى القوات المسلحة للحكومة الانتقالية.وأوضحت الصحيفة أن تركيا تعتبر "قوات سوريا الديمقراطية" منظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، المحظور في البلاد، والذي أعلن نزع سلاحه وانتهاء صراعه مع أنقرة في ايار من هذا العام، وقد حذّرت تركيا مراراً من أنها لن تسمح لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بعرقلة عملية الاندماج في الجيش أو تقويض الوحدة السورية.كما بينت الصحيفة أن المهلة النهائية لاندماج (قسد) في الجيش النظامي تنتهي بنهاية العام، مشيرة إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" لا تنوي الانضمام إلى ، ومن المقرر مناقشة وضع المقاتلين الأكراد، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، بأنقرة في 8 تشرين الاول خلال محادثات بين ، هاكان فيدان، ووزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني.