عربي-دولي

هل تتدخل في الصراع بين القوات الكردية والحكومة السورية؟

Lebanon 24
07-10-2025 | 03:53
أفادت صحيفة "تركيا" أن أنقرة بالتعاون مع السلطات السورية الجديدة، قد تشن عملية عسكرية ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الكردية إذا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بالانضمام إلى القوات المسلحة للحكومة الانتقالية.
وأوضحت الصحيفة أن تركيا تعتبر "قوات سوريا الديمقراطية" منظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، المحظور في البلاد، والذي أعلن نزع سلاحه وانتهاء صراعه الطويل مع أنقرة في ايار من هذا العام، وقد حذّرت تركيا مراراً من أنها لن تسمح لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بعرقلة عملية الاندماج في الجيش أو تقويض الوحدة السورية.

كما بينت الصحيفة أن المهلة النهائية لاندماج (قسد) في الجيش النظامي تنتهي بنهاية العام، مشيرة إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" لا تنوي الانضمام إلى الجيش السوري، ومن المقرر مناقشة وضع المقاتلين الأكراد، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، بأنقرة في 8 تشرين الاول خلال محادثات بين وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ووزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني.
