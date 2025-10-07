27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد عامين من الحرب.. حماس: شعبنا متمسك بثوابته
Lebanon 24
07-10-2025
|
04:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت حركة
حماس
في سلسلة تصريحات نقلتها
قناة الجزيرة
تزامنًا مع ذكرى "طوفان
الأقصى
" أن الشعب الفلسطيني لا يزال، بعد مرور عامين على عملية "طوفان الأقصى"، متمسكًا بمقاومته وحقوقه الوطنية رغم استمرار الحرب
الإسرائيلية
على غزة.
Advertisement
وقالت الحركة في بيانها: "
عامان وشعبنا متجذر في أرضه ومتمسك بحقوقه المشروعة ضد مخططات التصفية والتهجير القسري،
عامان وشعبنا ملتف حول مقاومته ومتمسك بثوابته الوطنية بعيدًا عن مشاريع الوصاية غير المشروعة"
وأضافت الحركة: "
العدو يمعن في حربه الوحشية ضد شعبنا الصامد وسط تواطؤ دولي وخذلان عربي"
وأشارت حماس إلى أنه "
بعد عامين من طوفان الأقصى لا تزال المعركة متواصلة وتداعياتها السياسية والعسكرية واضحة على المنطقة".
وشددت حماس على أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن نضاله حتى تحقيق الحرية والعودة، مؤكدة أن
المقاومة
"تزداد صلابة" في مواجهة
الاحتلال
رغم كل التحديات الإنسانية والسياسية والعسكرية التي تمر بها غزة والمنطقة بأكملها.
مواضيع ذات صلة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 90% من القطاع دُمّر تماما بعد عامين من الحرب الإسرائيلية
Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 90% من القطاع دُمّر تماما بعد عامين من الحرب الإسرائيلية
07/10/2025 13:37:08
07/10/2025 13:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عامين من الحرب والاغتيالات.. صحيفة تكشف وضع "حماس" اليوم
Lebanon 24
بعد عامين من الحرب والاغتيالات.. صحيفة تكشف وضع "حماس" اليوم
07/10/2025 13:37:08
07/10/2025 13:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: الحكومة أكدت تمسك لبنان الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية
Lebanon 24
مرقص: الحكومة أكدت تمسك لبنان الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية
07/10/2025 13:37:08
07/10/2025 13:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب الأمين العام لحركة الجهاد: حريصون على وقف الحرب لرفع المعاناة عن شعبنا لكن لابد من إدخال تعديلات على خطة ترامب (الجزيرة)
Lebanon 24
نائب الأمين العام لحركة الجهاد: حريصون على وقف الحرب لرفع المعاناة عن شعبنا لكن لابد من إدخال تعديلات على خطة ترامب (الجزيرة)
07/10/2025 13:37:08
07/10/2025 13:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة الجزيرة
الإسرائيلية
الإسرائيلي
المقاومة
الاحتلال
إسرائيل
الجزيرة
قناة ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسميًا.. هذا موعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان
Lebanon 24
رسميًا.. هذا موعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان
06:10 | 2025-10-07
07/10/2025 06:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية طالبان للافروف: لن نسمح للأميركيين بالعودة إلى قاعدة "باغرام"
Lebanon 24
وزير خارجية طالبان للافروف: لن نسمح للأميركيين بالعودة إلى قاعدة "باغرام"
05:59 | 2025-10-07
07/10/2025 05:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye" يكشف: لا يوجد بلد عربي آمن من هيمنة إسرائيل
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye" يكشف: لا يوجد بلد عربي آمن من هيمنة إسرائيل
05:30 | 2025-10-07
07/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حادث خطير".. ماذا جرى على الحدود المصرية – الإسرائيلية؟
Lebanon 24
"حادث خطير".. ماذا جرى على الحدود المصرية – الإسرائيلية؟
05:14 | 2025-10-07
07/10/2025 05:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
احتجاجات في مدينة إيرانية بعد أخبار عن تعرض طالبات لمضايقات من قبل عراقيين
Lebanon 24
احتجاجات في مدينة إيرانية بعد أخبار عن تعرض طالبات لمضايقات من قبل عراقيين
04:32 | 2025-10-07
07/10/2025 04:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:39 | 2025-10-06
06/10/2025 02:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
23:47 | 2025-10-06
06/10/2025 11:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
14:56 | 2025-10-06
06/10/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:10 | 2025-10-07
رسميًا.. هذا موعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان
05:59 | 2025-10-07
وزير خارجية طالبان للافروف: لن نسمح للأميركيين بالعودة إلى قاعدة "باغرام"
05:30 | 2025-10-07
تقرير لـ"Middle East Eye" يكشف: لا يوجد بلد عربي آمن من هيمنة إسرائيل
05:14 | 2025-10-07
"حادث خطير".. ماذا جرى على الحدود المصرية – الإسرائيلية؟
04:32 | 2025-10-07
احتجاجات في مدينة إيرانية بعد أخبار عن تعرض طالبات لمضايقات من قبل عراقيين
04:23 | 2025-10-07
تحطم مروحية طبية في كاليفورنيا.. وإصابة 3 من طاقمها
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 13:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 13:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 13:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24