بعد عامين من الحرب.. حماس: شعبنا متمسك بثوابته

عامان وشعبنا متجذر في أرضه ومتمسك بحقوقه المشروعة ضد مخططات التصفية والتهجير القسري،

عامان وشعبنا ملتف حول مقاومته ومتمسك بثوابته الوطنية بعيدًا عن مشاريع الوصاية غير المشروعة"

أكدت حركة في سلسلة تصريحات نقلتها تزامنًا مع ذكرى "طوفان " أن الشعب الفلسطيني لا يزال، بعد مرور عامين على عملية "طوفان الأقصى"، متمسكًا بمقاومته وحقوقه الوطنية رغم استمرار الحرب على غزة.وقالت الحركة في بيانها: "