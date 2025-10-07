Advertisement

عربي-دولي

بعد عامين من الحرب.. حماس: شعبنا متمسك بثوابته

Lebanon 24
07-10-2025 | 04:27
أكدت حركة حماس في سلسلة تصريحات نقلتها قناة الجزيرة تزامنًا مع ذكرى "طوفان الأقصى" أن الشعب الفلسطيني لا يزال، بعد مرور عامين على عملية "طوفان الأقصى"، متمسكًا بمقاومته وحقوقه الوطنية رغم استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت الحركة في بيانها: "عامان وشعبنا متجذر في أرضه ومتمسك بحقوقه المشروعة ضد مخططات التصفية والتهجير القسري، عامان وشعبنا ملتف حول مقاومته ومتمسك بثوابته الوطنية بعيدًا عن مشاريع الوصاية غير المشروعة"
 
وأضافت الحركة: "العدو يمعن في حربه الوحشية ضد شعبنا الصامد وسط تواطؤ دولي وخذلان عربي"
 
وأشارت حماس إلى أنه "بعد عامين من طوفان الأقصى لا تزال المعركة متواصلة وتداعياتها السياسية والعسكرية واضحة على المنطقة".

وشددت حماس على أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن نضاله حتى تحقيق الحرية والعودة، مؤكدة أن المقاومة "تزداد صلابة" في مواجهة الاحتلال رغم كل التحديات الإنسانية والسياسية والعسكرية التي تمر بها غزة والمنطقة بأكملها.
