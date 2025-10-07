كيف أنقذت الصين إيران من العقوبات الأميركيّة؟

Advertisement

ذكر موقع " "، أنّه في ظل الأميركية على الإقتصاد الإيرانيّ، كشفت "وول ستريت جورنال"، عن قناة مالية سرية بين والصين، سمحت لطهران بتصدير نفطها إلى بكين، مقابل تنفيذ شركات صينية مملوكة للدولة مشاريع بنية تحتية كبرى داخل إيران.وبحسب التقرير، تجاوزت قيمة العائدات المتدفقة عبر هذه القناة 8 مليارات دولار خلال العام الماضي، ما ساعد على إنعاش قطاعات النقل والطاقة والمطارات في إيران، دون أن يمرّ دولار واحد عبر النظام المصرفي الدولي، وبالتالي حرمان العقوبات الأميركية من أي تأثير مباشر.وفي هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية حكم أمهز، أنّ "ما يجري بين وإيران لا يُمكن فصله عن موقف بكين وموسكو الرافض للعقوبات الأميركية، وإلى أنّ الصين مثل لا تعترف بالعقوبات الدولية الجديدة، ولا بالعقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية ".وأضاف أمهز أنّ "التعاون بين الدول الثلاث يندرج ضمن إطار منظمتين اقتصاديتين عالميتين تتوسعان باستمرار، هما منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، وأنّ الحديث في أروقة بريكس يدور حول إنشاء نظام بديل لتسوية المعاملات بعيدًا عن الدولار، سواء عبر المقايضة أو بالعملات المحلية أو بآليات مالية مشتركة".وأوضح أمهز أنّ "العلاقات الاقتصادية بين إيران والصين تقوم على أشكال متعددة من التبادل، أحيانا بالعملة المحلية وأحيانا بالمقايضة، وأحيانا بطرق أخرى لا تمر عبر النظام المالي الأميركي".وقال إنّ "الأمر لم يعد عمليات تجارية متفرقة، بل أصبح نظاما متكاملا من التفاهمات الثنائية، تقوده اتفاقيات طويلة الأمد ومعاهدات استراتيجية واضحة البنود".وأشار إلى أنّ "بكين وموسكو أصبحتا داعمتين مباشرتين لطهران، ما يعكس إعادة اصطفاف أوسع في النظام الدولي"، وأوضح أنّ "الصراع الأميركي - بات جزءا من معركة أكبر بين وكل من روسيا والصين، وأنّه كلما زادت الضغوط على إيران، كان على الروسي والصيني أن يقفا إلى جانبها".ويرى أمهز أن إيران، بفضل هذه التحالفات، أصبحت "أستاذة في الالتفاف على العقوبات الأميركية وغير الأميركية"، مستفيدة من خبرتها الطويلة في إدارة الأزمات الاقتصادية وخلق قنوات بديلة للتبادل التجاري. (سكاي نيوز)