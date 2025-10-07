Advertisement

إقتصاد

كيف أنقذت الصين إيران من العقوبات الأميركيّة؟

Lebanon 24
07-10-2025 | 07:00
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه في ظل العقوبات الأميركية على الإقتصاد الإيرانيّ، كشفت "وول ستريت جورنال"، عن قناة مالية سرية بين إيران والصين، سمحت لطهران بتصدير نفطها إلى بكين، مقابل تنفيذ شركات صينية مملوكة للدولة مشاريع بنية تحتية كبرى داخل إيران.
وبحسب التقرير، تجاوزت قيمة العائدات المتدفقة عبر هذه القناة 8 مليارات دولار خلال العام الماضي، ما ساعد على إنعاش قطاعات النقل والطاقة والمطارات في إيران، دون أن يمرّ دولار واحد عبر النظام المصرفي الدولي، وبالتالي حرمان العقوبات الأميركية من أي تأثير مباشر.

وفي هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية حكم أمهز، أنّ "ما يجري بين الصين وإيران لا يُمكن فصله عن موقف بكين وموسكو الرافض للعقوبات الأميركية، وإلى أنّ الصين مثل روسيا لا تعترف بالعقوبات الدولية الجديدة، ولا بالعقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أمهز أنّ "التعاون بين الدول الثلاث يندرج ضمن إطار منظمتين اقتصاديتين عالميتين تتوسعان باستمرار، هما منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، وأنّ الحديث في أروقة بريكس يدور حول إنشاء نظام بديل لتسوية المعاملات بعيدًا عن الدولار، سواء عبر المقايضة أو بالعملات المحلية أو بآليات مالية مشتركة".

وأوضح أمهز أنّ "العلاقات الاقتصادية بين إيران والصين تقوم على أشكال متعددة من التبادل، أحيانا بالعملة المحلية وأحيانا بالمقايضة، وأحيانا بطرق أخرى لا تمر عبر النظام المالي الأميركي".

وقال إنّ "الأمر لم يعد عمليات تجارية متفرقة، بل أصبح نظاما متكاملا من التفاهمات الثنائية، تقوده اتفاقيات طويلة الأمد ومعاهدات استراتيجية واضحة البنود".

وأشار إلى أنّ "بكين وموسكو أصبحتا داعمتين مباشرتين لطهران، ما يعكس إعادة اصطفاف أوسع في النظام الدولي"، وأوضح أنّ "الصراع الأميركي - الإيراني بات جزءا من معركة أكبر بين واشنطن وكل من روسيا والصين، وأنّه كلما زادت الضغوط على إيران، كان على الروسي والصيني أن يقفا إلى جانبها".

ويرى أمهز أن إيران، بفضل هذه التحالفات، أصبحت "أستاذة في الالتفاف على العقوبات الأميركية وغير الأميركية"، مستفيدة من خبرتها الطويلة في إدارة الأزمات الاقتصادية وخلق قنوات بديلة للتبادل التجاري. (سكاي نيوز)
