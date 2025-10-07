Advertisement

عربي-دولي

بعد الإشتباكات في حلب.. الشرع التقى قائد "قسد"

Lebanon 24
07-10-2025 | 06:57
أفاد مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس"، عن عقد لقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، في أعقاب الاشتباكات التي شهدتها مدينة حلب ليل الإثنين.
