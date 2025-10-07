Advertisement

عربي-دولي

بالأسماء... هؤلاء تُطالب "حماس" بالإفراج عنهم من السجون الإسرائيليّة

Lebanon 24
07-10-2025 | 07:21
A-
A+
Doc-P-1426255-638954441891217358.jpg
Doc-P-1426255-638954441891217358.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت "العربية"، أنّه من ضمن بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتوقع الإفراج عن 250 سجيناً ومعتقلاً فلسطينياً، مقابل المحتجزين الإسرائيليين الـ47 الموجودين في غزة، ومن بينهم جثامين 25 إسرائيلياً.
Advertisement

وتصرّ "حماس" على إطلاق شخصيات مهمة في الحركة تأسرهم إسرائيل منذ فترة طويلة، وفي مقدمتهم القيادي الفلسطيني من "فتح" مروان البرغوثي، والقيادات من حماس عبدالله البرغوثي، وإبراهيم حامد، وحسن سلامة، وعباس السيد، وأمين عام تنظيم الجبهة الشعبية أحمد سعدات.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
القناة 12: حماس تطالب بالإفراج عن قيادات فلسطينية ضمن صفقة التبادل
lebanon 24
07/10/2025 15:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجان الأهلية تطالب الأمم المتحدة بالإفراج عن الناشطة لينا طبّال
lebanon 24
07/10/2025 15:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
غروندبرغ يحذر من تصعيد خطير ويطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي المنظمة
lebanon 24
07/10/2025 15:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرنوت: حماس قد تطالب بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة تزامنا مع الإفراج الفوري عن الرهائن وهو شرط ترفضه إسرائيل
lebanon 24
07/10/2025 15:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الجبهة الشعبية

دونالد ترامب

إبراهيم حامد

الإسرائيلي

حسن سلامة

أحمد سعد

منذ فترة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:48 | 2025-10-07
08:13 | 2025-10-07
08:06 | 2025-10-07
08:00 | 2025-10-07
07:50 | 2025-10-07
07:00 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24