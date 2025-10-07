بالأسماء... هؤلاء تُطالب "حماس" بالإفراج عنهم من السجون الإسرائيليّة

Advertisement

ذكرت "العربية"، أنّه من ضمن بنود خطة الرئيس الأميركي ، يتوقع الإفراج عن 250 سجيناً ومعتقلاً فلسطينياً، مقابل المحتجزين الإسرائيليين الـ47 الموجودين في غزة، ومن بينهم جثامين 25 إسرائيلياً.وتصرّ " " على إطلاق شخصيات مهمة في الحركة تأسرهم طويلة، وفي مقدمتهم القيادي الفلسطيني من "فتح" مروان البرغوثي، والقيادات من حماس عبدالله البرغوثي، وإبراهيم حامد، وحسن سلامة، وعباس السيد، وأمين عام تنظيم أحمد سعدات.