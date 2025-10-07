27
عربي-دولي
بالأسماء... هؤلاء تُطالب "حماس" بالإفراج عنهم من السجون الإسرائيليّة
Lebanon 24
07-10-2025
|
07:21
A-
A+
ذكرت "العربية"، أنّه من ضمن بنود خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، يتوقع الإفراج عن 250 سجيناً ومعتقلاً فلسطينياً، مقابل المحتجزين الإسرائيليين الـ47 الموجودين في غزة، ومن بينهم جثامين 25 إسرائيلياً.
وتصرّ "
حماس
" على إطلاق شخصيات مهمة في الحركة تأسرهم
إسرائيل
منذ فترة
طويلة، وفي مقدمتهم القيادي الفلسطيني من "فتح" مروان البرغوثي، والقيادات من حماس عبدالله البرغوثي، وإبراهيم حامد، وحسن سلامة، وعباس السيد، وأمين عام تنظيم
الجبهة الشعبية
أحمد سعدات.
