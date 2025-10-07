ماذا سيحدث في غزة بعد إنسحاب إسرائيل؟

Advertisement

ذكر موقع " "، أنّ القناة "i24NEWS" قالت في تقريرٍ، إنّ " التي دربتها مصر ستتولى تسيير دوريات أمنية في غزة عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع".وأضافت أنّ القوّات الفلسطينيّة هذه، ستعمل تحت إشراف هيئة إدارية مكوّنة من 15 تكنوقراطا فلسطينيا، يخضعون بدورهم لإشراف مجلس إدارة غزة الذي سيترأسه رئيس الوزراء السابق توني بلير.وأفاد مصدر فلسطيني مقرب من " "، لقناة "i24NEWS"، أنّ "الحركة تلقت ضمانات بأنّ لن تتجاهل ضرورة الانسحاب الكامل من القطاع، وأنّ عملية الانسحاب ستتزامن مع دخول 5000 عنصر من قوات الأمن الفلسطيني المدرَّبين في مصر خلال الأشهر الأخيرة، على أن يتم ذلك على ثلاث مراحل".كذلك، سيُواصل آلاف آخرون من عناصر الشرطة الفلسطينية تدريباتهم ، استعدادًا لدخولهم القطاع لاحقًا وفقًا لبنود الاتفاق.وأشار المصدر الفلسطيني عينه إلى أن "مرحلة لاحقة" ستشهد تسلّم السلطة الفلسطينية زمام إدارة القطاع بالكامل. (روسيا اليوم)