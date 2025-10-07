السلطات السوريّة تتّفق مع "قسد" على وقف إطلاق النار

Advertisement

أعلن السوري مرهف ، أنه تمّ التوصل إلى اتفاق مع قوات سوريّة الديمقراطيّة "قسد" لوقف شامل لإطلاق النار.وقال أبو قصرة في منشور عبر منصة "أكس": "التقيت بالقائد العام لقوات في العاصمة واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار في كافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال ، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فوريا".