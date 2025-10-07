Advertisement

عربي-دولي

السلطات السوريّة تتّفق مع "قسد" على وقف إطلاق النار

Lebanon 24
07-10-2025 | 08:06
A-
A+
Doc-P-1426263-638954465557082827.png
Doc-P-1426263-638954465557082827.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أنه تمّ التوصل إلى اتفاق مع قوات سوريّة الديمقراطيّة "قسد" لوقف شامل لإطلاق النار.
Advertisement


وقال أبو قصرة في منشور عبر منصة "أكس": "التقيت بالقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في العاصمة دمشق واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار في كافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فوريا".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع السوري: إتّفاق مع قائد "قسد" على وقف فوري لإطلاق النار
lebanon 24
07/10/2025 18:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة السورية: الشرع بحث مع توم برّاك آليات تنفيذ اتفاق 10 آذار مع "قسد"
lebanon 24
07/10/2025 18:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي تعليقًا على "ضربة الأحد": لاحترام وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
07/10/2025 18:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا": الشيباني بحث مع الوفد الإسرائيلي إعادة تفعيل "اتفاق 1974" ومراقبة وقف إطلاق النار في السويداء
lebanon 24
07/10/2025 18:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24

القائد العام

وزير الدفاع

الديمقراطية

مظلوم عبدي

الديمقراطي

شرق سوريا

أبو قصرة

شمال شرق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-10-07
10:49 | 2025-10-07
10:35 | 2025-10-07
10:01 | 2025-10-07
10:00 | 2025-10-07
09:45 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24