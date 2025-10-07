26
عربي-دولي
من فاز بجائزة "نوبل" للفيزياء؟
Lebanon 24
07-10-2025
|
08:48
A-
A+
أعلنت
الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم
، عن منح جائزة "
نوبل
" في الفيزياء لكلّ من
البريطاني جون
كلارك
، والفرنسي ميشيل هـ. ديفوريت، والأميركي
جون م
. مارتينيس لما حققوه من اكتشافات في ما يتعلق "بالنفق الميكانيكي الكمي العيني وتكميم الطاقة في الدائرة الكهربائية".
