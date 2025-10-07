من فاز بجائزة "نوبل" للفيزياء؟

Advertisement

أعلنت ، عن منح جائزة " " في الفيزياء لكلّ من ، والفرنسي ميشيل هـ. ديفوريت، والأميركي . مارتينيس لما حققوه من اكتشافات في ما يتعلق "بالنفق الميكانيكي الكمي العيني وتكميم الطاقة في الدائرة الكهربائية".