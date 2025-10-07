Advertisement

عربي-دولي

من فاز بجائزة "نوبل" للفيزياء؟

Lebanon 24
07-10-2025 | 08:48
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، عن منح جائزة "نوبل" في الفيزياء لكلّ من البريطاني جون كلارك، والفرنسي ميشيل هـ. ديفوريت، والأميركي جون م. مارتينيس لما حققوه من اكتشافات في ما يتعلق "بالنفق الميكانيكي الكمي العيني وتكميم الطاقة في الدائرة الكهربائية".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24