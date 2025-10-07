رقم غير مسبوق... كم بلغت واردات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل؟

Advertisement

ذكر "عربي 21"، أنّ موقع القناة الرابعة ، كشف أن قيمة الأسلحة والذخائر التي استوردتها من المتحدة بلغت مستوى قياسيا غير مسبوق خلال عام 2025، وسجّلت حوالي مليون جنيه إسترليني من الأسلحة والذخائر البريطانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، أي أكثر من ضعف الكمية التي تلقتها في أي من الأعوام الثلاثة السابقة.ولم توضح البيانات طبيعة المشتريات أو الجهات المستفيدة منها داخل إسرائيل، لكنها أدرجت تحت فئة تشمل القنابل، الصواريخ، الطوربيدات، الذخائر، والقنابل اليدوية.