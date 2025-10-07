Advertisement

إقتصاد

رقم غير مسبوق... كم بلغت واردات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل؟

Lebanon 24
07-10-2025 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1426297-638954527296267200.jpg
Doc-P-1426297-638954527296267200.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر "عربي 21"، أنّ موقع القناة الرابعة البريطانية، كشف أن قيمة الأسلحة والذخائر التي استوردتها إسرائيل من المملكة المتحدة بلغت مستوى قياسيا غير مسبوق خلال عام 2025، وسجّلت حوالي مليون جنيه إسترليني من الأسلحة والذخائر البريطانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، أي أكثر من ضعف الكمية التي تلقتها تل أبيب في أي من الأعوام الثلاثة السابقة.
Advertisement


ولم توضح البيانات طبيعة المشتريات أو الجهات المستفيدة منها داخل إسرائيل، لكنها أدرجت تحت فئة تشمل القنابل، الصواريخ، الطوربيدات، الذخائر، والقنابل اليدوية.
 
وأشار التقرير إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه المشتريات موجهة للاستخدام العسكري داخل اسرائيل أو لإعادة التصدير إلى دول أخرى.
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية البريطانية: استدعاء السفير الروسي إثر انتهاك روسيا غير المسبوق للمجال الجوي لحلف الناتو
lebanon 24
07/10/2025 18:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
واردات الهند من نفط روسيا تتراجع.. كم بلغت مؤخراً؟
lebanon 24
07/10/2025 18:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب يُقر مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
lebanon 24
07/10/2025 18:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البريطانية: هجوم إسرائيل على غزة غير مسؤول
lebanon 24
07/10/2025 18:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

البريطانية

البريطاني

إسرائيل

المملكة

تل أبيب

قناة ال

رابعة

استور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:10 | 2025-10-07
11:00 | 2025-10-07
10:49 | 2025-10-07
10:35 | 2025-10-07
10:01 | 2025-10-07
10:00 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24