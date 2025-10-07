Advertisement

عربي-دولي

روبيو: نسعى لإنهاء حكم "حماس"

Lebanon 24
07-10-2025 | 10:49
أكد وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، أنّ "الولايات المتّحدة تقود جهوداً مكثفة لإعادة المحتجزين وإنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة، والتزام بلاده بدعم الاستقرار الإقليمي".
وشدّد روبيو على أنّ "الولايات المتحدة تؤكد حقّ إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات، في إطار مساعٍ لتحقيق سلام شامل ومستدام لا يضمن أمن إسرائيل فقط بل المنطقة بأكملها". (العربية)

