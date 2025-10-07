عامان على الحرب.. سقوط السردية الإسرائيلية في أميركا اللاتينية

Advertisement

لقد تدهورت صورة إسرائيل في مختلف أنحاء المنطقة بشكل حاد، بعد أن كانت تُعرف في السابق بالتعاون البراغماتي في مجالات الأمن والتكنولوجيا والتجارة، من شريك قيم إلى منبوذ بالنسبة لكثيرين.ويعكس هذا التحول مزيجاً من تغير المشاعر العامة، وإعادة التنظيم الإيديولوجي، والغضب الأخلاقي إزاء تصرفات إسرائيل في غزة.وقال سيرجيو جوزمان، مدير مركز تحليل المخاطر في كولومبيا: "أصبحت إسرائيل منبوذة عالميا، وأعتقد أن الوضع الراهن هو أن إسرائيل لم تعد تتمتع بهذا القدر من النفوذ في المنطقة".لم يكن هذا التباعد جليًا في أي مكان أكثر من كولومبيا، التي لطالما كانت من أقرب شركاء إسرائيل في أميركا اللاتينية. فقد اتخذ الرئيس غوستافو بيترو، وهو زعيم يساري ومنتقد صريح للحملة على غزة، الموقف الأكثر جرأةً، إذ قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد الوفد من بلاده.وذهبت حكومة بترو إلى أبعد من ذلك من خلال تعليق اتفاقية التجارة الثنائية وإصدار مرسوم يحظر على الشركات الكولومبية تصدير الفحم إلى إسرائيل، بحجة أن المعدن يستخدم لتغذية عملياتها العسكرية.تستهدف هذه الإجراءات العلاقات الاقتصادية الراسخة، إذ تُعدّ إسرائيل شريكًا أساسيًا لكولومبيا، إذ تشتري كميات كبيرة من الفحم بقيمة 500 مليون دولار. وبين عامي 2020 و2023، اشترت إسرائيل ما يقارب 3.5 أطنان من الفحم سنويًا، وهي كمية وصفها غوزمان بأنها "ليست ضئيلة".كولومبيا ليست وحدها في إدانتها. بوليفيا، التي قطعت علاقاتها رسميًا مع إسرائيل، أدانت بشدة أعمال الجيش الإسرائيلي في غزة، واتخذت المكسيك والبرازيل وتشيلي مواقف مماثلة.لكن العواقب تختلف من عاصمة لأخرى. أشار غوزمان إلى أن علاقات البرازيل بإسرائيل لم تتأثر بالموقف السياسي للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، كما أن القوية في تشيلي بقيادة الرئيس غابرييل بوريك لم تُحدث أي تداعيات اقتصادية.وعلى النقيض من ذلك، برزت الأرجنتين وباراغواي كحليفين قويين لإسرائيل منذ تولي رئيسيهما خافيير ميلي وسانتياغو بينا السلطة.وقد تعهد ميلي مرارا وتكرارا بالوقوف إلى جانب إسرائيل.وعلى نحو مماثل، أكد الرئيس الباراغواياني سانتياغو بينا دعمه لإسرائيل "بأي ثمن"، وتعهد بالتعاون مع والأرجنتين في الدفاع عن "القيم المثالية الغربية".في عهد الرئيس السابق ألبرتو فرنانديز، كانت الأرجنتين من أبرز الداعمين للاعتراف بفلسطين في ، وهو موقفٌ غيّره ميلي الآن. كانت الأرجنتين من بين الدول القليلة التي صوّتت ضدّ طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هذا العام.رغم الإدانة الشديدة وبعض ، يبقى تأثير أميركا اللاتينية على الصراع رمزيًا إلى حد كبير. وصرح غوزمان: "أميركا اللاتينية لا تملك القدرة أو النفوذ اللازمين لجمع إسرائيل وفلسطين معًا وجلسهما على طاولة المفاوضات".في حين أن انقسامات المنطقة كانت في السابق تسير وفق خطوط أيديولوجية واضحة، حكومات يسارية تنحاز إلى فلسطين، ومحافظون إلى إسرائيل، إلا أن هذا النمط قد تلاشى. حتى الحكومات غير اليسارية، مثل بيرو، أدانت أفعال إسرائيل مستخدمةً مصطلح "إبادة جماعية".ومع ذلك، لا تزال القدرة على ترجمة الغضب إلى سياسات مقيدة، لا سيما بفعل نفوذ الولايات المتحدة. فقد جعل دعم لإسرائيل من تجاوز الخطابات السياسية لحكومات أمريكا اللاتينية أمراً محفوفاً بالمخاطر السياسية.وواجه بيترو نفسه عواقب، إلغاء تأشيرته الأميركية، بعد تصريحاته التي قارن فيها تصرفات إسرائيل بالفظائع النازية.لاحظ غوزمان: "كما ترون، في كثير من أفعال بيترو، كان وحيدًا. حتى عندما كانت الولايات المتحدة تُرحّل المهاجرين مُقيّدين بالسلاسل، لم يتلقَّ أي دعم. وهذا يُؤذي جميع حكومات أمريكا اللاتينية شخصيًا. إذا لم تُوحّدهم قضية المهاجرين، فإن قضية إسرائيل وفلسطين أكثر إثارةً للانقسام وغرابةً بالنسبة لهم ولناخبيهم".أصبحت القضية الإسرائيلية مُفسّرًا لانقسامات أيديولوجية أعمق وتوترات في السياسة الخارجية داخل أميركا اللاتينية. بالنسبة لبعض الحكومات، تُمثّل إدانة إسرائيل إشارة أخلاقية وسياسية، أي تأكيدًا على استقلاليتها عن فلك واشنطن. أما بالنسبة لحكومات أخرى، فتُخاطر بتوتير علاقاتها الاقتصادية والأمنية الحيوية مع الولايات المتحدة.حتى داخل الدول، تكشف هذه القضية عن تباينات. ففي كولومبيا، حفّز موقف بيترو قاعدته اليسارية، لكنه أثار انتقادات من نخب الأعمال والمعارضين السياسيين. وفي البرازيل والمكسيك، أجّجت حرب غزة غضبًا شعبيًا، لكنها لم تُسفر عن تغيير ملموس يُذكر في السياسات.وفي الوقت نفسه، استغلت الحكومات اليمينية في الأرجنتين وباراغواي مواقفها المؤيدة لإسرائيل لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وتمييز نفسها عن اليسار الإقليمي.رغم الوحدة الرمزية في الإدانة، لم تُشكّل أميركا اللاتينية جبهةً جماعيةً. لا عقوبات إقليمية، ولا مقاطعات دبلوماسية منسقة، ولا بيانات مشتركة تتجاوز تلك الصادرة في المنتديات متعددة الأطراف مثل مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC) أو الأمم المتحدة.وبحسب جوزمان، فإن تصرفات بيترو مرتبطة بإرثه بعد الرئاسة، لكنها لا تحدد نجاحه السياسي المحلي.بالنظر إلى ، يتوقع غوزمان ثبات المواقف إلى حد كبير، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات في العديد من دول المنطقة. ويعتقد أنه حتى لو توقفت الحرب، فإن إسرائيل قد "ألحقت ضررًا بالغًا بالنظام متعدد الأطراف والعالمي"، ولا يرى أن العديد من دول أمريكا اللاتينية مستعدة لتغيير مواقفها في المستقبل. (الاناضول)