عربي-دولي
يومٌ حاسم في القاهرة.. واشنطن تنضمّ إلى مفاوضات تثبيت الهدنة
Lebanon 24
07-10-2025
|
11:43
A-
A+
أعلن
وزير الخارجية
المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أن وفدًا أميركيًا سينضم إلى المحادثات غير المباشرة بين
إسرائيل
وحركة
حماس
المقرر عقدها يوم الأربعاء في القاهرة، في إطار المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة في
قطاع غزة
.
وأوضح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن التركيز
الرئيسي
للمفاوضات يتمحور حول تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين وعدد من السجناء
الفلسطينيين
، إلى جانب بحث خرائط المناطق التي ستنسحب منها القوات
الإسرائيلية
في المرحلة الأولى.
وأشار عبد العاطي إلى أن المرحلة تتضمن أيضًا تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل وغير مشروط عبر
الأمم المتحدة
، مضيفًا أن الهدف النهائي من هذه المباحثات هو التوصل إلى آلية أمنية تضمن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
