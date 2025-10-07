يومٌ حاسم في القاهرة.. واشنطن تنضمّ إلى مفاوضات تثبيت الهدنة

Advertisement

أعلن المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أن وفدًا أميركيًا سينضم إلى المحادثات غير المباشرة بين وحركة المقرر عقدها يوم الأربعاء في القاهرة، في إطار المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة في .وأوضح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن التركيز للمفاوضات يتمحور حول تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين وعدد من السجناء ، إلى جانب بحث خرائط المناطق التي ستنسحب منها القوات في المرحلة الأولى.وأشار عبد العاطي إلى أن المرحلة تتضمن أيضًا تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل وغير مشروط عبر ، مضيفًا أن الهدف النهائي من هذه المباحثات هو التوصل إلى آلية أمنية تضمن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.