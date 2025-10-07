Advertisement

عربي-دولي

مأساة جديدة.. انهيار أرضي دفن حافلة في داخلها ركاب

Lebanon 24
07-10-2025 | 12:55
لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم الثلاثاء عندما ضرب انهيار أرضي حافلة في ولاية هيماشال براديش شمالي الهند، فيما لا يزال عدد من الركاب محاصرين تحت الأنقاض، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الهندي.
وأشار البيان إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة "على مستوى الحرب"، مع توجيهات بنشر جميع الآليات والمعدات الثقيلة لرفع الركام وإنقاذ العالقين.

وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن حزنه العميق لفقدان الأرواح، قائلاً عبر منصة "إكس": "أتقدم بخالص التعازي لعائلات الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
