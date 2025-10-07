مأساة جديدة.. انهيار أرضي دفن حافلة في داخلها ركاب

Advertisement

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم الثلاثاء عندما ضرب انهيار أرضي حافلة في شمالي ، فيما لا يزال عدد من الركاب محاصرين تحت الأنقاض، بحسب ما أعلن .وأشار البيان إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة "على مستوى الحرب"، مع توجيهات بنشر جميع الآليات والمعدات الثقيلة لرفع الركام وإنقاذ العالقين.وأعرب رئيس الوزراء عن حزنه العميق لفقدان الأرواح، قائلاً عبر منصة "إكس": "أتقدم بخالص التعازي لعائلات الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".