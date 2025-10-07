Advertisement

عربي-دولي

وزير العدل الفلسطيني: تغيّر الموقف الدولي فرصة لفلسطين

Lebanon 24
07-10-2025 | 13:36
قال وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم إن "مآسي الحرب في غزة ستظل عالقة في ذاكرة الفلسطينيين".
واشار الزعيم الى "أن السلطة الفلسطينية استفادت من تراجع التأييد الدولي لإسرائيل".
وأكد أن "لدبلوماسية نجحت في الدفع نحو اعتراف دولي بدولة فلسطينية".
أضاف: "وقف القتل والتهجير لسكان غزة أهم بند في خطة ترامب". (سكاي نيوز)
 
