23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
14
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزير العدل الفلسطيني: تغيّر الموقف الدولي فرصة لفلسطين
Lebanon 24
07-10-2025
|
13:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم إن "مآسي الحرب في غزة ستظل عالقة في ذاكرة
الفلسطينيين
".
Advertisement
واشار الزعيم الى "أن
السلطة الفلسطينية
استفادت من تراجع التأييد الدولي لإسرائيل".
وأكد أن "لدبلوماسية نجحت في الدفع نحو اعتراف دولي بدولة فلسطينية".
أضاف: "وقف القتل والتهجير لسكان غزة أهم بند في خطة
ترامب
". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم: مآسي الحرب في غزة ستظل عالقة في ذاكرة الفلسطينيين
Lebanon 24
وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم: مآسي الحرب في غزة ستظل عالقة في ذاكرة الفلسطينيين
08/10/2025 01:13:04
08/10/2025 01:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
| بلدية سان دوني بباريس: رفعنا العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية لتأكيد الموقف الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطينية
Lebanon 24
| بلدية سان دوني بباريس: رفعنا العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية لتأكيد الموقف الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطينية
08/10/2025 01:13:04
08/10/2025 01:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي لن تنال من موقف الأردن الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي لن تنال من موقف الأردن الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
08/10/2025 01:13:04
08/10/2025 01:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: ما جاء بالخطاب الملكي السعودي يعكس موقف المملكة التاريخي تجاه قضيتنا
Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: ما جاء بالخطاب الملكي السعودي يعكس موقف المملكة التاريخي تجاه قضيتنا
08/10/2025 01:13:04
08/10/2025 01:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطة الفلسطينية
الفلسطينيين
دولة فلسطين
الفلسطينية
سكاي نيوز
سكان غزة
سكاي نيو
دبلوماسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
نتنياهو: نعيش أيامًا مصيرية
Lebanon 24
نتنياهو: نعيش أيامًا مصيرية
16:25 | 2025-10-07
07/10/2025 04:25:27
Lebanon 24
Lebanon 24
من الرابح في حرب اليمن؟
Lebanon 24
من الرابح في حرب اليمن؟
16:00 | 2025-10-07
07/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس تايوان: ترامب يستحق نوبل للسلام إذا!
Lebanon 24
رئيس تايوان: ترامب يستحق نوبل للسلام إذا!
15:00 | 2025-10-07
07/10/2025 03:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"كأن الأرض ابتلعتهم".. آلاف المفقودين في غزة وعائلات تبحث عن أدلة
Lebanon 24
"كأن الأرض ابتلعتهم".. آلاف المفقودين في غزة وعائلات تبحث عن أدلة
15:00 | 2025-10-07
07/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقدّم في الحوار بين دمشق وقسد
Lebanon 24
تقدّم في الحوار بين دمشق وقسد
14:47 | 2025-10-07
07/10/2025 02:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
Lebanon 24
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
02:45 | 2025-10-07
07/10/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
09:09 | 2025-10-07
07/10/2025 09:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
23:47 | 2025-10-06
06/10/2025 11:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
07/10/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
09:06 | 2025-10-07
07/10/2025 09:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:25 | 2025-10-07
نتنياهو: نعيش أيامًا مصيرية
16:00 | 2025-10-07
من الرابح في حرب اليمن؟
15:00 | 2025-10-07
رئيس تايوان: ترامب يستحق نوبل للسلام إذا!
15:00 | 2025-10-07
"كأن الأرض ابتلعتهم".. آلاف المفقودين في غزة وعائلات تبحث عن أدلة
14:47 | 2025-10-07
تقدّم في الحوار بين دمشق وقسد
14:32 | 2025-10-07
عن مفاوضات وقف حرب غزة... هذا ما أعلنَه الحية
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
08/10/2025 01:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
08/10/2025 01:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
08/10/2025 01:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24