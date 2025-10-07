وزير العدل الفلسطيني: تغيّر الموقف الدولي فرصة لفلسطين

Advertisement

قال وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم إن "مآسي الحرب في غزة ستظل عالقة في ذاكرة ".واشار الزعيم الى "أن استفادت من تراجع التأييد الدولي لإسرائيل".وأكد أن "لدبلوماسية نجحت في الدفع نحو اعتراف دولي بدولة فلسطينية".أضاف: "وقف القتل والتهجير لسكان غزة أهم بند في خطة ". (سكاي نيوز)