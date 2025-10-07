Advertisement

عن مفاوضات وقف حرب غزة... هذا ما أعلنَه الحية

Lebanon 24
07-10-2025 | 14:32
Doc-P-1426413-638954699452807224.jpeg
Doc-P-1426413-638954699452807224.jpeg photos 0
أعلن خليل الحية، رئيس وفد حركة حماس المفاوض، أن الوفد وصل إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات مسؤولة وجادة تهدف إلى وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أكّد الحية أن "الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا مجنونة على القطاع منذ عامين"، مشيرا إلى أن حماس جاءت إلى شرم الشيخ وهي "تحمل أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني في الاستقرار وإقامة الدولة وتقرير المصير".


وأضاف أن وفد حماس يقدر الجهود التي تبذلها الدول العربية والإسلامية، إلى جانب المساعي التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب نهائيا.



وأوضح الحية أن "الهدف المباشر من حضور المفاوضات هو إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين"، مؤكدا أن الحركة على استعداد لتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل وقف الحرب، لكن "الاحتلال يواصل القتل والإبادة".


وقال إن "الاحتلال ينكث وعوده بشأن وقف الحرب"، داعيا إلى وجود ضمانات دولية حقيقية لإنهاء العدوان بشكل نهائي.
