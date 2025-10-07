عن مفاوضات وقف حرب غزة... هذا ما أعلنَه الحية

Advertisement

وفي تصريحات لقناة الإخبارية، أكّد الحية أن " يشن حربا مجنونة على القطاع منذ عامين"، مشيرا إلى أن حماس جاءت إلى شرم الشيخ وهي "تحمل أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني في الاستقرار وإقامة الدولة وتقرير المصير".وأضاف أن وفد حماس يقدر الجهود التي تبذلها والإسلامية، إلى جانب المساعي التي يقودها الرئيس الأميركي لوقف الحرب نهائيا.وأوضح الحية أن "الهدف المباشر من حضور المفاوضات هو إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين"، مؤكدا أن الحركة على استعداد لتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل وقف الحرب، لكن "الاحتلال يواصل القتل والإبادة".وقال إن "الاحتلال ينكث وعوده بشأن وقف الحرب"، داعيا إلى وجود ضمانات دولية حقيقية لإنهاء العدوان بشكل نهائي.