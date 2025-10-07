رئيس تايوان: ترامب يستحق نوبل للسلام إذا!

Advertisement

قال الرئيس لاي تشينغ-ته إن الرئيس الأميركي يستحق في حال تمكن من إقناع نظيره الصيني بالتخلي عن خيار القوة ضد تايوان، التي تعتبرها إقليماً متمرداً تابعاً لها.وأشار لاي أثناء حديثه خلال الأسبوع الجاري في برنامج "كلاي ترافيس وباك سيكستون"، الذي يُبث على أكثر من 400 محطة إذاعية ويتبنى وجهات نظر محافظة، إلى تعليقات في والتي قال فيها إن شي أبلغه بأن لن تشن غزواً على تايوان طيلة فترة توليه الرئاسة الأميركية.