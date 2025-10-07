23
رئيس تايوان: ترامب يستحق نوبل للسلام إذا!
07-10-2025
15:00
قال الرئيس
التايواني
لاي تشينغ-ته إن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يستحق
جائزة نوبل للسلام
في حال تمكن من إقناع نظيره الصيني
شي جين بينغ
بالتخلي عن خيار القوة ضد تايوان، التي تعتبرها
بكين
إقليماً متمرداً تابعاً لها.
وأشار لاي أثناء حديثه خلال الأسبوع الجاري في برنامج "كلاي ترافيس وباك سيكستون"، الذي يُبث على أكثر من 400 محطة إذاعية ويتبنى وجهات نظر محافظة، إلى تعليقات
ترامب
في
أغسطس
والتي قال فيها إن شي أبلغه بأن
الصين
لن تشن غزواً على تايوان طيلة فترة توليه الرئاسة الأميركية.
