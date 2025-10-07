Advertisement

عربي-دولي

نجاة رئيس الإكوادور دانيال نوبوا من إطلاق نار استهدف موكبه

Lebanon 24
07-10-2025 | 20:00
نجا رئيس الإكوادور دانيال نوبوا من إطلاق نار استهدف موكبه.
وجاء في التفاصيل أنّ مئات المحتجّين على زيادة أسعار الوقود قاموا بمهاجمة موكبه.
دانيال نوبوا

