عربي-دولي

السيطرة على مواقع متقدمة وتدمير مركبات في الفاشر

Lebanon 24
07-10-2025 | 23:35
أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، سيطرته على مواقع دفاعية متقدمة تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور غرب البلاد.
وقال الجيش في بيان الثلاثاء إن قواته "نفذت عمليات خاصة اليوم تمكنت خلالها من تطهير بعض المواقع الدفاعية المتقدمة" من قوات الدعم السريع في الفاشر، بعد أن "كبّدتها خسائر في العتاد والأرواح".

وأضاف أن قواته "استلمت مركبات قتالية بكامل عتادها، ودمرت 6 مركبات أخرى بينها مصفحات".

وأشار الجيش إلى أن قوات الدعم السريع "شنت هجوماً على المحور الجنوبي لمدينة الفاشر"، لكن قواته "تصدت لها وكبدتها خسائر كبيرة".

وتفرض قوات الدعم السريع حصاراً على الفاشر منذ أيار 2024، فيما يسعى الجيش السوداني منذ ذلك الوقت لاستعادة السيطرة على المدينة التي تُعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس. (الحدث)

ولاية شمال دارفور

قوات الدعم السريع

مركز العمليات

السودان

سوداني

الفاشر

بيرة

ساني

