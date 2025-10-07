السيطرة على مواقع متقدمة وتدمير مركبات في الفاشر

Advertisement

أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، سيطرته على مواقع دفاعية متقدمة تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة مركز غرب البلاد.وقال الجيش في بيان الثلاثاء إن قواته "نفذت عمليات خاصة اليوم تمكنت خلالها من تطهير بعض المواقع الدفاعية المتقدمة" من في الفاشر، بعد أن "كبّدتها خسائر في العتاد والأرواح".وأضاف أن قواته "استلمت مركبات قتالية بكامل عتادها، ودمرت 6 مركبات أخرى بينها مصفحات".وأشار الجيش إلى أن قوات الدعم السريع "شنت هجوماً على المحور الجنوبي لمدينة الفاشر"، لكن قواته "تصدت لها وكبدتها خسائر كبيرة".وتفرض قوات الدعم السريع حصاراً على الفاشر منذ أيار 2024، فيما يسعى الجيش السوداني منذ ذلك الوقت لاستعادة السيطرة على المدينة التي تُعد الإنسانية لولايات دارفور الخمس. (الحدث)