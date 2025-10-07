Advertisement

اختتام اليوم الثاني من مفاوضات شرم الشيخ لانهاء حرب غزة.. من دون تقدم ملموس

Lebanon 24
07-10-2025 | 23:29
من دون أي تقدم ملموس، اختُتم اليوم الثاني من مفاوضات شرم الشيخ الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة أمس الثلاثاء. 

واتسم اليوم الثاني من المفاوضات ببدء مناقشة قوائم لأسرى فلسطينيين تطالب حماس بالإفراج عنهم، بالإضافة إلى بحث آلية للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
وصرح مسؤول أمني مصري كبير مطلع على المناقشات لوكالة الأنباء الألمانية بأن "الوضع لا يزال على حاله مقارنة باليوم الأول"، حيث يتمسك كل من وفدي إسرائيل وحماس بمواقفهما.

وأضاف المصدر أن وفد حماس لا يزال يطالب بضمانات قاطعة بأن إسرائيل لن تستأنف العمليات العسكرية بعد إطلاق سراح الأسرى، مصراً على ضرورة وقف الحرب بشكل كامل قبل أي تبادل.

ووفقاً لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، فإن قوائم الأسرى التي تطالب حماس بالإفراج عنهم تشمل شخصيات فلسطينية بارزة، مثل مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن سلامة، وعباس السيد، وآخرين.

كما طالبت حماس بتوضيح الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما في ذلك ضمانات بأن إسرائيل لن تعود إلى قصف غزة.

وأضاف المصدر المصري أن الوفد الإسرائيلي رفض حتى الآن تقديم أي التزامات بشأن هذه الضمانات أو مناقشة وقف الحرب قبل تبادل الأسرى.

وقال المسؤول إن الوفد الأميركي، برئاسة ستيف ويتكوف، من المتوقع أن ينضم إلى المحادثات يوم الأربعاء، مع أمل الوسطاء في أن تساعد المشاركة الأميركية في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإظهار المرونة بشأن النقاط الخلافية الرئيسية، وخاصة المطالبة بضمانات ضد تجدد الصراع بمجرد إطلاق سراح الأسرى.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء أمس الثلاثاء، أن "حماس طالبت بأن يكون إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مشروطاً بانسحاب شامل للجيش الإسرائيلي من غزة". وأضافت أن "وفد حماس أكد أن إطلاق سراح آخر مختطف سيتم بالتوازي مع استكمال انسحاب إسرائيل من غزة".(العربية)
انتهاء جلسة مفاوضات شرم الشيخ الثانية
lebanon 24
08/10/2025 11:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر قيادي في حماس: انتهاء جلسة مفاوضات اليوم الثاني بين الوسطاء ووفد الحركة في شرم الشيخ قبل قليل
lebanon 24
08/10/2025 11:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة تسير بشكل إيجابي
lebanon 24
08/10/2025 11:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الأجواء في مفاوضات شرم الشيخ تبدو "إيجابية للغاية" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/10/2025 11:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24

