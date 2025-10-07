اختتام اليوم الثاني من مفاوضات شرم الشيخ لانهاء حرب غزة.. من دون تقدم ملموس

Advertisement

من دون أي تقدم ملموس، اختُتم اليوم الثاني من مفاوضات شرم الشيخ الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة أمس الثلاثاء.واتسم اليوم الثاني من المفاوضات ببدء مناقشة قوائم لأسرى فلسطينيين تطالب بالإفراج عنهم، بالإضافة إلى بحث آلية للانسحاب من .وصرح مسؤول أمني كبير مطلع على المناقشات لوكالة الأنباء بأن "الوضع لا يزال على حاله مقارنة باليوم الأول"، حيث يتمسك كل من وفدي وحماس بمواقفهما.وأضاف المصدر أن وفد حماس لا يزال يطالب بضمانات قاطعة بأن إسرائيل لن تستأنف العمليات العسكرية بعد إطلاق سراح الأسرى، مصراً على ضرورة وقف الحرب بشكل كامل قبل أي تبادل.ووفقاً لقناة "القاهرة الإخبارية" ، فإن قوائم الأسرى التي تطالب حماس بالإفراج عنهم تشمل شخصيات فلسطينية بارزة، مثل مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن سلامة، وعباس السيد، وآخرين.كما طالبت حماس بتوضيح الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ، بما في ذلك ضمانات بأن إسرائيل لن تعود إلى قصف غزة.وأضاف المصدر المصري أن الوفد الإسرائيلي رفض حتى الآن تقديم أي التزامات بشأن هذه الضمانات أو مناقشة وقف الحرب قبل تبادل الأسرى.وقال المسؤول إن الوفد الأميركي، برئاسة ستيف ويتكوف، من المتوقع أن ينضم إلى المحادثات يوم الأربعاء، مع أمل الوسطاء في أن تساعد المشاركة الأميركية في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإظهار المرونة بشأن النقاط الخلافية الرئيسية، وخاصة المطالبة بضمانات ضد تجدد الصراع بمجرد إطلاق سراح الأسرى.من جانبها، ذكرت هيئة البث الرسمية، مساء أمس الثلاثاء، أن "حماس طالبت بأن يكون إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مشروطاً بانسحاب شامل للجيش الإسرائيلي من غزة". وأضافت أن "وفد حماس أكد أن إطلاق سراح آخر مختطف سيتم بالتوازي مع استكمال انسحاب إسرائيل من غزة".(العربية)