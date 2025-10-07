لتنفيذ عمليات تخريب وزعزعة الاستقرار في أوروبا.. زيلينسكي يكشف ما تقوم بع روسيا

Advertisement

اتهم الرئيس الأوكراني أمس الثلاثاء باستخدام ناقلات لجمع معلومات مخابراتية وتنفيذ عمليات تخريبية.وكتب في منشور على تطبيق أن بلاده تتعاون مع حلفائها في هذا الصدد، وذلك بعد أن تلقى إحاطة من أوليه إيفاشينكو الخارجية حول هذا الموضوع.الأوكراني: "يستخدم ناقلات النفط في الوقت الراهن ليس فقط لكسب المال من أجل تمويل الحرب، بل أيضاً لأغراض وحتى التخريب. ومن الممكن إيقاف ذلك تماماً".وفي وقت لاحق، قال زيلينسكي في خطابه المصور إن إيفاشينكو وصف في تقريره كيف تستخدم روسيا ناقلات مما يسمى " " لتنفيذ "عمليات تخريب وزعزعة الاستقرار في "، بحسب تعبيره.وأضاف: "حالات إطلاق الطائرات المسيرة من ناقلات النفط في الآونة الأخيرة خير مثال على ذلك. نشارك هذه المعلومات مع شركائنا، ومن المهم أن يردوا على روسيا بشكل واقعي".وكشف أن هناك مزيداً من الاجتماعات والمفاوضات المقررة، بعضها علني والآخر سري، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية. وختم بالقول: "يجب أن يدرك الروس أن أياً من أعمالهم التخريبية، كل ما يفعلونه من أفعال دنيئة، لن يمر من دون رد من العالم".