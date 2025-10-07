Advertisement

عربي-دولي

لتنفيذ عمليات تخريب وزعزعة الاستقرار في أوروبا.. زيلينسكي يكشف ما تقوم بع روسيا

Lebanon 24
07-10-2025 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1426511-638955023325208754.webp
Doc-P-1426511-638955023325208754.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا أمس الثلاثاء باستخدام ناقلات النفط لجمع معلومات مخابراتية وتنفيذ عمليات تخريبية.
Advertisement

وكتب زيلينسكي في منشور على تطبيق تلغرام أن بلاده تتعاون مع حلفائها في هذا الصدد، وذلك بعد أن تلقى إحاطة من أوليه إيفاشينكو رئيس المخابرات الخارجية الأوكرانية حول هذا الموضوع.

وقال الرئيس الأوكراني: "يستخدم الروس ناقلات النفط في الوقت الراهن ليس فقط لكسب المال من أجل تمويل الحرب، بل أيضاً لأغراض الاستطلاع وحتى التخريب. ومن الممكن إيقاف ذلك تماماً".
وفي وقت لاحق، قال زيلينسكي في خطابه المصور إن إيفاشينكو وصف في تقريره كيف تستخدم روسيا ناقلات مما يسمى "أسطول الظل" لتنفيذ "عمليات تخريب وزعزعة الاستقرار في أوروبا"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "حالات إطلاق الطائرات المسيرة من ناقلات النفط في الآونة الأخيرة خير مثال على ذلك. نشارك هذه المعلومات مع شركائنا، ومن المهم أن يردوا على روسيا بشكل واقعي".

وكشف أن هناك مزيداً من الاجتماعات والمفاوضات المقررة، بعضها علني والآخر سري، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية. وختم بالقول: "يجب أن يدرك الروس أن أياً من أعمالهم التخريبية، كل ما يفعلونه من أفعال دنيئة، لن يمر من دون رد من العالم".
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: خرق روسيا أجواء إستونيا مرفوض ويوسع نطاق زعزعة الاستقرار
lebanon 24
08/10/2025 11:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: هذه الحرب ستزعزع الاستقرار عالميا وعلى روسيا أن تدفع الثمن
lebanon 24
08/10/2025 11:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: روسيا أخفقت في زعزعة استقرار مولدافيا
lebanon 24
08/10/2025 11:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير روسيا في بلغراد: الاحتجاجات محاولة لزعزعة استقرار صربيا
lebanon 24
08/10/2025 11:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

رئيس المخابرات

وقال الرئيس

أسطول الظل

الأوكرانية

فولوديمير

الاستطلاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:41 | 2025-10-08
04:12 | 2025-10-08
03:55 | 2025-10-08
03:47 | 2025-10-08
03:30 | 2025-10-08
03:24 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24