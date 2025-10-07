لهذا السبب خضعت وزيرة العدل الأميركية لجلسة استجواب في مجلس الشيوخ

Advertisement

بعدما اتهمها أعضاء في بتحويل وزارتها لأداة يستخدمها الرئيس الأميركي لاستهداف خصومه، خضعت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي أمس الثلاثاء لجلسة استجواب صعبة.وقال كبير في لجنة التابعة لمجلس الشيوخ ديك دربن إن باتت في عهد بوندي "درعاً للرئيس وحلفائه السياسيين عندما يسيئون التصرف".وحذّر مراراً أثناء حملته عام 2024 من أنه سيلاحق خصومه السياسيين، وقد وبّخ بوندي في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي مؤخراً لعدم تحرّكها.كما استجوب أعضاء مجلس الشيوخ بوندي بشأن الأسس القانونية التي استند إليها ترامب في نشر القوات الاتحادية في مدن قال إنها تعاني تفشي الجريمة، وهي حملة يقول معارضوها إنها مخالفة للدستور.وردّت وزيرة العدل بالدفاع عن سجلها، مؤكدةً لأعضاء المجلس أنها تعمل ثقة العامة التي قوضها استخدام الإدارة السابقة للوزارة سلاحاً، بحسب تعبيرها.وقالت: "نعود إلى مهمتنا الأساسية المتمثلة في مكافحة الجريمة الحقيقية. بينما ما زال هناك عمل ينبغي إنجازه، أعتقد أننا حققنا خلال ثمانية أشهر فقط تقدماً كبيراً باتجاه هذه الأهداف".كما واجهت بوندي انتقادات بسبب كيفية تعاملها مع الملفات المرتبطة بالتحقيق الاتحادي بشأن جيفري إبستين المتهم بالاتجار بالجنس.