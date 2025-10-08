Advertisement

أسطول الحرية: قوات إسرائيلية تعترض قواربنا أثناء توجهها نحو غزة

Lebanon 24
08-10-2025 | 00:00
قال "أسطول الحرية" الذي يسعى للتوجه إلى غزة إن قواربه تتعرض لهجوم من الجيش الإسرائيلي، وتم اعتراض عدة قوارب أثناء إبحارها اليوم الأربعاء باتجاه القطاع الفلسطيني المحاصر.
وأضاف الأسطول على إنستغرام أن الجيش الإسرائيلي يشوش على الإشارات، وصعد على متن سفينتين على الأقل.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "قوارب وركاب أسطول الحرية آمنون" مضيفةً أنه "تم نقلهم إلى ميناء إسرائيلي وسيجري ترحيلهم فوراً".

ومساء الأربعاء الماضي، سيطرت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول آخر، هو "أسطول الصمود"، أثناء إبحارها في المياه الدولية بمهمة إنسانية باتجاه غزة، واعتقلت مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم الجمعة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت أمس الثلاثاء إن هناك تخوف في إسرائيل جراء احتمال وقوع مواجهات مع أسطول آخر في طريقه إلى قطاع غزة.

وذكرت "القناة 13" مساء الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي يتأهب للسيطرة على "أسطول صمود" آخر متجهاً إلى غزة وعلى متنه عشرات الناشطين من تركيا. (الحدث)
