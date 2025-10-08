أسطول الحرية: قوات إسرائيلية تعترض قواربنا أثناء توجهها نحو غزة

Advertisement

قال "أسطول الحرية" الذي يسعى للتوجه إلى غزة إن قواربه تتعرض لهجوم من الجيش ، وتم اعتراض عدة قوارب أثناء إبحارها اليوم الأربعاء باتجاه القطاع الفلسطيني المحاصر.وأضاف الأسطول على إنستغرام أن الجيش الإسرائيلي يشوش على الإشارات، وصعد على متن سفينتين على الأقل.من جهتها أعلنت أن "قوارب وركاب أسطول الحرية آمنون" مضيفةً أنه "تم نقلهم إلى ميناء إسرائيلي وسيجري ترحيلهم فوراً".ومساء الأربعاء الماضي، سيطرت السلطات على 42 سفينة تابعة لأسطول آخر، هو "أسطول الصمود"، أثناء إبحارها في المياه الدولية بمهمة إنسانية باتجاه غزة، واعتقلت مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم الجمعة.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت أمس الثلاثاء إن هناك تخوف جراء احتمال وقوع مواجهات مع أسطول آخر في طريقه إلى .وذكرت "القناة 13" مساء الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي يتأهب للسيطرة على "أسطول صمود" آخر متجهاً إلى غزة وعلى متنه عشرات الناشطين من . (الحدث)