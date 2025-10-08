Advertisement

عربي-دولي

اعتقالات جماعية واقتحامات ليلية في الضفة الغربية

Lebanon 24
08-10-2025 | 00:10
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، اقتحامات واعتقالات جماعية في الضفة الغربية المحتلة، وأصابت فلسطينيا بالرصاص في القدس المحتلة.
وشملت الاقتحامات الإسرائيلية طولكرم شمالي الضفة، ورام الله والقدس المحتلة وسطها، والخليل جنوبها.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات إسرائيلية اعتقلت نحو 50 فلسطينيا أثناء اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل.

وأضافت أن من المعتقلين العديد من الأسرى المحررين، مشيرة إلى أن القوات المتوغلة حولت مركزا شبابيا في المخيم إلى مقر تحقيق.

وقبيل ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الكوم غرب مدينة دورا جنوب الخليل، وحي واد البير في بلدة إذنا غرب المدينة، بحسب مصادر محلية.

وفي طولكرم اعتقلت قوة إسرائيلية شابين عقب مداهمة منزلهما خلال اقتحامها الحي الجنوبي في طولكرم.

في تطورات أخرى، قالت مصادر فلسطينية، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار في وقت مبكر اليوم على شاب فلسطيني في حي بيضون بمحيط المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر اليوم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

كما اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة حزما التي تقع بدورها شمال القدس المحتلة، وفقا لمصادر فلسطينية.

وشملت الاقتحامات الإسرائيلية بلدتي سلواد ودير دبوان شرق رام الله وقرية نعلين غربها.
وفي منطقة بيت لحم القريبة من القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار. (الجزيرة)
