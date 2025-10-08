Advertisement

عربي-دولي

جدل في واشنطن حول دعم إسرائيل العسكري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

Lebanon 24
08-10-2025 | 00:40
A-
A+

Doc-P-1426533-638955060135199144.png
Doc-P-1426533-638955060135199144.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية أن تراكم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الدفاع الإسرائيلية واسع النطاق لدرجة أنها ستستغرق سنوات لمعالجتها.
Advertisement

هذه الإفادة، نقلتها منظمة "A New Policy" غير الحكومية (منظمة تركز على إصلاح سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، وخاصة القضية الفلسطينية-الإسرائيلية، بحيث تتوافق مع قيم الحرية والمساواة وحقوق الإنسان) عن تقرير سري انتهى منه المفتش الشهر الماضي.

وبموجب the Leahy Law قانون ليهي، يُحظر توجيه أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى وحدات قوات الأمن الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب أو القتل، لكن هذا القانون وبسبب الضغط السياسي، لم يتم تطبيقه بشكل صحيح على إسرائيل، وفق ما قالت المنظمة.

تظل هذه القضية محورا للنقاش الأمريكي والدولي بسبب حجم الانتهاكات الموثقة، للعمليات العسكرية الإسرائيلية بغزة، لكن الموضوع بصورة عامة، يخضع باستمرار لتدقيق من لجان الكونغرس ووسائل الإعلام الدولية، مع مطالبات بفرض شروط أو مراجعة قانونية أكثر صرامة على دعم إسرائيل، استنادا إلى القوانين الأمريكية المنظمة لدعم الجيوش الأجنبية التي ترتكب انتهاكات جسيمة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
لجنة حقوق الإنسان تناقش انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني
lebanon 24
08/10/2025 11:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إسبانيا ستحقق بانتهاكات حقوق إنسان في غزة
lebanon 24
08/10/2025 11:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة حوارية في الإمارات حول دور الشبكة العربية لحقوق الإنسان
lebanon 24
08/10/2025 11:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات لمحاسبة إسرائيل على قصف الدوحة
lebanon 24
08/10/2025 11:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وسائل الإعلام

الشرق الأوسط

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الفلسطينية

قوات الأمن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:41 | 2025-10-08
04:12 | 2025-10-08
03:55 | 2025-10-08
03:47 | 2025-10-08
03:30 | 2025-10-08
03:24 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24