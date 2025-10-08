Advertisement

عربي-دولي

تسريب رسالة تحذير من هاليفي لنتنياهو قبل هجوم 7 تشرين الأول

Lebanon 24
08-10-2025 | 01:13
كشفت "القناة 12" العبرية مساء الثلاثاء، عن رسالة تحذيرأرسلها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل وقوع أحداث 7 تشرين الأول.
وحسب ما كتبت صحيفة "معاريف"، فإن الرسالة، التي أُرسلت حينما كان على الطاولة تشريع قانون "المعقولية" الذي أثار ضجة هائلة وزاد من حدة الخلافات حول الإصلاح القضائي الذي كان يناقش آنذاك، أُرسلت أيضا إلى مكاتب أخرى إلى جانب مكتب نتنياهو.
وفي الرسالة، عبّر هاليفي عن عدم يقينه بشأن تصرفات "أعداء إسرائيل" في ضوء الخلاف الداخلي في إسرائيل، ومستوى حافزهم لاستغلال هذا الوضع، وهو حافز ندرك اليوم، بأثر رجعي، مدى ارتفاعه.
وكتب هاليفي لنتنياهو: "الوضع الحالي يخلق مأزقا لأعدائنا حول ما إذا كانوا سيستغلون ما يحدث ويُبادِرون بشن هجوم على إسرائيل، أو ينتظرون استمرار العملية الداخلية".
وأضاف أن "التغييرات الأخيرة تؤدي إلى تغيير في احتمالية التصعيد، مع التركيز على الشمال"، وهو تقييم تبيّن لاحقا أنه خاطئ.
وتوجه هاليفي لنتنياهو في رسالته بالقول أيضا: "الوضع في المجتمع الإسرائيلي يؤدي إلى تقييم مختلف لاستعداد العدو لتحمل المخاطر كرد فعل على عمليات إسرائيلية مُبادَرة، وهو ما يحد فعلياً من حرية عمل إسرائيل في المنطقة".
كما كتب هاليفي، وفق ما كشفت عنه "القناة 12": "هذا يخلق نوعا من 'كرة الثلج' فيما يتعلق باستعداد إسرائيل للعمل، واستعداد العدو للعمل".
بالإضافة إلى ذلك، حذر هاليفي نتنياهو بالقول: "نحن ندخل منطقة خطرة، ويجب علينا التصرف بطريقة تمنع الإضرار بأمن دولة إسرائيل وقدرة الجيش الإسرائيلي على الدفاع عنها". (روسيا اليوم)
