في ستوكهولم.. الإعلان عن جائزة نوبل للكيمياء 2025 اليوم



Advertisement

ولن يتم الفائز بالجائزة قبل الساعة 11:45 صباحا (0945 بتوقيت غرينتش). ويمكن منح الجائزة المرموقة لفائز واحد أو تقاسمها بين فائزين أو ثلاثة.



وكانت جائزة الكيمياء العام الماضي مُنحت لثلاثة باحثين في مجال البروتينات هم: الأميركي ديفيد بيكر، والعالمان المقيمان في ديميس هاسابيس وجون جامبر. من المقرر أن تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، في ستوكهولم عن للكيمياء لعام 2025، وهي الثالثة من بين 6 تُمنح هذا العام.ولن يتم الفائز بالجائزة قبل الساعة 11:45 صباحا (0945 بتوقيت غرينتش). ويمكن منح الجائزة المرموقة لفائز واحد أو تقاسمها بين فائزين أو ثلاثة.وكانت جائزة الكيمياء العام الماضي مُنحت لثلاثة باحثين في مجال البروتينات هم: الأميركي ديفيد بيكر، والعالمان المقيمان في ديميس هاسابيس وجون جامبر.

ويلي جائزة الكيمياء كل من جائزة للآداب غدا الخميس، وجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة، وتختتم الجوائز بجائزة العلوم الاقتصادية يوم الاثنين. وتُعد جائزة الاقتصاد الوحيدة التي لم تُنشأ بموجب وصية ألفريد نوبل، مخترع الديناميت.



وتبلغ قيمة كل جائزة نوبل 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار أميركي). وإذا تم تقاسم الجائزة، يتم تقسيم المبلغ بين الفائزين، بحيث يمكن أن يتقاسمها ثلاثة أشخاص كحد أقصى، وهو أمر شائع في فروع العلوم عندما تكون الأبحاث ناتجة عن تعاون أو تطوير لاكتشافات سابقة.