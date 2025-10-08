Advertisement

عربي-دولي

في ستوكهولم.. الإعلان عن جائزة نوبل للكيمياء 2025 اليوم

Lebanon 24
08-10-2025 | 02:20
من المقرر أن تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، في ستوكهولم عن جائزة نوبل للكيمياء لعام 2025، وهي الثالثة من بين 6 جوائز نوبل تُمنح هذا العام.
ولن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة قبل الساعة 11:45 صباحا (0945 بتوقيت غرينتش). ويمكن منح الجائزة المرموقة لفائز واحد أو تقاسمها بين فائزين أو ثلاثة.

وكانت جائزة الكيمياء العام الماضي مُنحت لثلاثة باحثين في مجال البروتينات هم: الأميركي ديفيد بيكر، والعالمان المقيمان في بريطانيا ديميس هاسابيس وجون جامبر.
ويلي جائزة الكيمياء كل من جائزة نوبل للآداب غدا الخميس، وجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة، وتختتم الجوائز بجائزة العلوم الاقتصادية يوم الاثنين. وتُعد جائزة الاقتصاد الوحيدة التي لم تُنشأ بموجب وصية ألفريد نوبل، مخترع الديناميت.

وتبلغ قيمة كل جائزة نوبل 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار أميركي). وإذا تم تقاسم الجائزة، يتم تقسيم المبلغ بين الفائزين، بحيث يمكن أن يتقاسمها ثلاثة أشخاص كحد أقصى، وهو أمر شائع في فروع العلوم عندما تكون الأبحاث ناتجة عن تعاون أو تطوير لاكتشافات سابقة.
