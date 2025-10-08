ترامب: "تقدّم كبير" في المفاوضات التجارية مع كندا

Advertisement

تحدّث الرئيس الأميركي عن "تقدّم كبير" في المفاوضات مع ، في حين أعرب رئيس وزرائها عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق مناسب لخفض بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها على بلاده.وخلال اللقاء، أثنى مرارا على ووصفه بأنه "قائد عظيم"، لكنّه لم يقدّم تنازلات ملموسة لضيفه الذي يواجه ضغوطا كبرى في بلاده لإحراز تقدّم في زيارته الثانية للبيت الأبيض منذ تولّيه المنصب في نيسان.الأميركي في المكتب البيضوي لدى استقباله في حضور كارني: "إنه نزاع تجاري طبيعي، لا ضير في ذلك (...) وأعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا خلال الأشهر الأخيرة".