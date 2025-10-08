28
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
إقتصاد
ترامب: "تقدّم كبير" في المفاوضات التجارية مع كندا
Lebanon 24
08-10-2025
|
03:12
تحدّث الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن "تقدّم كبير" في المفاوضات مع
كندا
، في حين أعرب رئيس وزرائها
مارك كارني
عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق مناسب لخفض بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها
واشنطن
على بلاده.
وخلال اللقاء، أثنى
ترامب
مرارا على
كارني
ووصفه بأنه "قائد عظيم"، لكنّه لم يقدّم تنازلات ملموسة لضيفه الذي يواجه ضغوطا كبرى في بلاده لإحراز تقدّم في زيارته الثانية للبيت الأبيض منذ تولّيه المنصب في نيسان.
وقال الرئيس
الأميركي في المكتب البيضوي لدى استقباله في حضور كارني: "إنه نزاع تجاري طبيعي، لا ضير في ذلك (...) وأعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا خلال الأشهر الأخيرة".
إقتصاد
عربي-دولي
دونالد ترامب
وقال الرئيس
مارك كارني
بيت الأب
دونالد
واشنطن
ترامب
كارني
تابع
