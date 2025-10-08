دعوات دولية لحماية الصحفيين في غزة وسط تصاعد الاستهداف

Advertisement

قالت نائبة مدير لسلامة الصحفيين، اليوم الأربعاء، "إن من العار استهداف الصحفيين الذين يؤدون مهامهم في غزة".وأشارت الى "أن ودول كبرى تستهدف الصحفيين وهذا يجب أن يتوقف".أضافت: "يجب ضمان حرية الصحفيين أثناء تأدية عملهم". (الجزيرة)