دعوات دولية لحماية الصحفيين في غزة وسط تصاعد الاستهداف

Lebanon 24
08-10-2025 | 03:47
قالت نائبة مدير المعهد الدولي لسلامة الصحفيين، اليوم الأربعاء، "إن من العار استهداف الصحفيين الذين يؤدون مهامهم في غزة".
وأشارت الى "أن إسرائيل ودول كبرى تستهدف الصحفيين وهذا يجب أن يتوقف".
أضافت: "يجب ضمان حرية الصحفيين أثناء تأدية عملهم". (الجزيرة)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24