بحراسة مشددة.. بن غفير يقتحم مُجدداً المسجد الأقصى

بحراسة مشددة من الشرطة ، أقدم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الأربعاء على اقتحام المسجد .ونقلت والمعلومات (وفا) عن شهود قولهم، إن "المستعمرين بقيادة المتطرف بن غفير اقتحموا باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، تزامنا مع ثاني أيام عيد العرش العبري".ووفق الوكالة، حمل المستعمرون القرابين النباتية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ضمن طقوسهم في "عيد العرش العبري".وأشارت إلى أن "سلطات ، تستغل الأعياد اليهودية بهدف التصعيد في مدينة ، عبر تبرير الاقتحامات وإغلاق منافذ المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية ومنع دخول أبناء شعبنا لها، وقمع المصلين والمرابطين والاعتداء عليهم، وتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان وأداء طقوسهم التلمودية، وفرض وجودهم داخل المسجد".