أردوغان: غزة للفلسطينيين وحماس مستعدة للسلام

قال الرئيس : يجب أن تكون غزة تحت حكم وحل الدولتين هو الأنسب للقضية .وأشار الى "أن جاهزة للسلام والانخراط في المفاوضات وأولويتنا هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار".أضاف أردوغان: يجب أن تلتزم قوات بتعهداتها وبالتكامل الوطني. (الجزيرة)