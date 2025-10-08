Advertisement

عربي-دولي

أردوغان: غزة للفلسطينيين وحماس مستعدة للسلام

Lebanon 24
08-10-2025 | 04:41
Doc-P-1426648-638955205391837372.jpg
Doc-P-1426648-638955205391837372.jpg photos 0
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: يجب أن تكون غزة تحت حكم الفلسطينيين وحل الدولتين هو الأنسب للقضية الفلسطينية.
وأشار الى "أن حماس جاهزة للسلام والانخراط في المفاوضات وأولويتنا هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
أضاف أردوغان: يجب أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بتعهداتها وبالتكامل الوطني. (الجزيرة)
