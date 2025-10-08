Advertisement

الرئيس العراقي يبحث مع الدكتور أبوغزاله سبل دعم الابتكار وتمكين الشباب التقني

08-10-2025 | 05:08
استقبل فخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، وفد الكونغرس العربي للابتكار برئاسة الدكتور طلال أبوغزاله، يرافقه وفد من الشبكة العربية للإبداع والابتكار.
وخلال اللقاء، شدّد الرئيس رشيد على أن العراق يزخر بطاقات بشرية مؤهلة وقادرة على الإسهام في مسارات التنمية والتطوير، مؤكداً ضرورة توفير بيئة محفزة تحتضن المبدعين وتدعم مشاريع الابتكار.

وبحث الجانبان آفاق التعاون بين العراق والكونغرس العربي للابتكار في مجالات التكنولوجيا والمعرفة، وجرى التأكيد على أهمية إطلاق برامج نوعية تُعنى بتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات التقنية الحديثة التي تواكب متطلبات العصر.

وأشار فخامته إلى أن رئاسة الجمهورية تولي اهتماماً خاصاً بالمبادرات التي تُسهم في تعزيز ثقافة الإبداع، وتفتح أمام الشباب آفاقاً جديدة في ميادين التكنولوجيا والابتكار.

