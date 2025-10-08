فضيحة في أبرز مطارات إسرائيل... هذا ما حصل مع إبن الـ13 عاماً

صعد طفل يبلغ من العمر 13 عاماً إلى طائرة تابعة لشركة "العال" ، بعدما اجتاز كافة مراحل الفحص الأمني في ، من دون أن يحمل جواز سفر أو تذكرة سفر.

وأدرك طاقم الطائرة أن اطفل لم يكن من المفترض أن يكون قبل إقلاعها، فاستجوبوه لفترة وجيزة ومن ثمّ تمّ إنزاله.

وذكرت هيئة مطارات أن القضية قيد التحقيق. (روسيا اليوم)