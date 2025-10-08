25
عربي-دولي
فضيحة في أبرز مطارات إسرائيل... هذا ما حصل مع إبن الـ13 عاماً
Lebanon 24
08-10-2025
|
05:10
صعد طفل يبلغ من العمر 13 عاماً إلى طائرة تابعة لشركة "العال"
الإسرائيلية
، بعدما اجتاز كافة مراحل الفحص الأمني في
مطار بن غوريون
، من دون أن يحمل جواز سفر أو تذكرة سفر.
وأدرك طاقم الطائرة أن اطفل لم يكن من المفترض أن يكون
على متن الطائرة
قبل إقلاعها، فاستجوبوه لفترة وجيزة ومن ثمّ تمّ إنزاله.
وذكرت هيئة مطارات
إسرائيل
أن القضية قيد التحقيق. (روسيا اليوم)
