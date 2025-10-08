25
عربي-دولي
في بلدٍ عربيّ... توقيف مسؤول كبير بعد ساعات قليلة من تعيينه
Lebanon 24
08-10-2025
|
05:25
A-
A+
ألقت
الأجهزة الأمنية
في الإسكندريّة القبض على مسؤول مصريّ كبير، بعد ساعات قليلة من تعيينه.
وأفادت وسائل إعلام مصريّة أنّ المسؤول أُوقِفَ بسبر قضية سابقة اتُّهِمَ فيها بتلقي رشوة. (العربية)
