عربي-دولي

في بلدٍ عربيّ... توقيف مسؤول كبير بعد ساعات قليلة من تعيينه

Lebanon 24
08-10-2025 | 05:25
ألقت الأجهزة الأمنية في الإسكندريّة القبض على مسؤول مصريّ كبير، بعد ساعات قليلة من تعيينه.
وأفادت وسائل إعلام مصريّة أنّ المسؤول أُوقِفَ بسبر قضية سابقة اتُّهِمَ فيها بتلقي رشوة. (العربية)
 
 
 
