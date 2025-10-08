Advertisement

عربي-دولي

مسؤول إيرانيّ سابق يفضح بشار الأسد: هكذا خدع إيران

Lebanon 24
08-10-2025 | 05:42
قال الرئيس السابق للجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني فلاحت بيشة إنّ النظام السوري السابق مارس ألاعيب ضد إيران، وأشار إلى أنّ "بشار الأسد أعطى طهران بئرا نفطيا، لكننا اكتشفنا لاحقا أنها ليست بئرا نفطيا حقيقيا، بل مجرد قطعة أرض، وقالوا لنا: احفروا بأنفسكم حتى تجدوا النفط".
وكشف أنّ "الأسد اشترط خلال الصفقة أنه في حال تم العثور على النفط، تحصل حكومته على 12.5% من العائدات".

وأضاف: "أعطونا أيضا خمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، لكن وزير الطاقة السوري لم يمنحنا الحق في استثمارها، ولم يمنحنا حق الري، ولم يحدد موعدا للقاء طوال ستة أشهر، وكنا نقول لهم امنحونا حق الري كي يتمكن الإيرانيون من الزراعة، وليُحتسب ذلك جزءاً من سداد الدَّين".

وقال إنّ "النظام المخلوع منح إيران مناجم فوسفات، لكن تصديرها كان مستحيلا لأن "ميناء طرطوس وضع تحت استخدام روسيا"، لافتاً إلى أن "بشار الأسد قال لنا اذهبوا إلى اللاذقية، لكن الميناء هناك كان تحت القصف الإسرائيلي، فكيف يمكن لإيران أن تبني ميناءً وتصدر منه؟".

كما تحدث عن مشاريع أخرى وصفها بأنها كانت "خالية من المضمون"، قائلاً: "أعطونا مزرعة لتربية الماشية، لكنها لم تكن تحتوي على أي أبقار، ولا حتى منشآت عاملة، كانت مجرد أرض خراب". (روسيا اليوم)
 
 
 
