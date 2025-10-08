بينهم عالم من أصول عربيّة... إليكم هويّة الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء

Advertisement

فاز الأميركي عمر ياغي والياباني سوسومو كيتاغاوا والبريطاني المولد ريتشارد روبسون بجائزة في الكيمياء لعام 2025 لتطويرهم ما يُسمى بالهياكل الفلزية العضوية.وأوضحت اللجنة أن الفائزين ابتكروا هياكل جزيئية ذات مساحات واسعة تسمح بمرور الغازات والمواد الكيميائية الأخرى.وقالت اللجنة "يمكن استخدام هذه الهياكل الفلزية العضوية في تجميع المياه من هواء الصحراء واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزين الغازات السامة أو تحفيز التفاعلات الكيميائية".