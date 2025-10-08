مجلس النواب الفرنسيّ يرفض مقترحاً لعزل ماكرون

Advertisement

ذكرت صحيفة "لوفيغارو" أنّ مجلس النواب الفرنسيّ رفض مقترحا تقدم به حزب " الأبية" المعارض لحجب الثقة عن .وصوّت نواب اليسار والخضر والاشتراكيين لصالح المقترح، في حين عارضه نواب معسكر الرئيس ماكرون، وامتنع نواب " " اليميني عن التصويت. (روسيا اليوم)