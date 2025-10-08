Advertisement

عربي-دولي

مجلس النواب الفرنسيّ يرفض مقترحاً لعزل ماكرون

Lebanon 24
08-10-2025 | 07:50
ذكرت صحيفة "لوفيغارو" أنّ مجلس النواب الفرنسيّ رفض مقترحا تقدم به حزب "فرنسا الأبية" المعارض لحجب الثقة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصوّت نواب اليسار والخضر والاشتراكيين لصالح المقترح، في حين عارضه نواب معسكر الرئيس ماكرون، وامتنع نواب "التجمع الوطني" اليميني عن التصويت. (روسيا اليوم)
