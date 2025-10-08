Advertisement

عربي-دولي

اعتقال إعلامي بارز في مطار عربي.. فما القصة؟

Lebanon 24
08-10-2025 | 08:26
اعتقلت السلطات الأمنية في مطار بغداد الدولي، اليوم الأربعاء، الصحفي العراقي المعروف ميناس السهيل أثناء استعداده للسفر إلى المملكة العربية السعودية لتغطية مباراة المنتخب الوطني ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم.
وقال السهيل، في تسجيل صوتي وزّعه على وسائل الإعلام، إنه فوجئ بإيقافه من قبل عناصر الأمن في المطار، الذين أبلغوه بوجود مذكرة حكم قضائي بحقه تتعلق بحيازة هوية عسكرية.
 
 
وأوضح أن أحد عناصر الأمن أخبره بصدور حكم غيابي بالسجن ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، استناداً إلى بطاقة عسكرية باسم "نائب ضابط" من محافظة كربلاء، مؤكداً أنه لا علاقة له بالقضية ولم يكن يوماً منتسباً لأي مؤسسة أمنية.

وأشار السهيل إلى أن الحكم صدر بسبب تطابق اسمه الثلاثي واسم والدته مع بيانات الهوية العسكرية، واصفاً ما حدث بأنه "خطأ إداري" حال دون سفره وأدى إلى احتجازه، رغم عمله في الصحافة والإعلام منذ أكثر من عقدين.

ويُعد السهيل من الوجوه الإعلامية البارزة في العراق، إذ عمل في قنوات محلية عدة، بينها "الشرقية" و"دجلة" و"الرشيد"، وغطّى أحداثاً سياسية ورياضية داخل البلاد وخارجها. (ارم نيوز)
