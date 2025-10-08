25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
10 شهداء خلال يوم واحد في غزة
Lebanon 24
08-10-2025
|
10:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الصحة في غزة
، أنّ 10 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 61 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء القصف
الإسرائيلي
المتواصل على مناطق مختلفة من
قطاع غزة
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
30 شهيداً في يوم واحد بغزة بينهم 16 من طالبي المساعدات
Lebanon 24
30 شهيداً في يوم واحد بغزة بينهم 16 من طالبي المساعدات
08/10/2025 19:46:14
08/10/2025 19:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 142 مسيرة أوكرانية في مناطق روسية عدة خلال يوم واحد
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 142 مسيرة أوكرانية في مناطق روسية عدة خلال يوم واحد
08/10/2025 19:46:14
08/10/2025 19:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: استشهاد 75 فلسطينيا وإصابة 304 خلال يوم واحد
Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: استشهاد 75 فلسطينيا وإصابة 304 خلال يوم واحد
08/10/2025 19:46:14
08/10/2025 19:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: استشهاد 75 فلسطينيا وإصابة 304 خلال يوم واحد
Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: استشهاد 75 فلسطينيا وإصابة 304 خلال يوم واحد
08/10/2025 19:46:14
08/10/2025 19:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة
وزارة الصحة
الإسرائيلي
يوم واحد
قطاع غزة
إسرائيل
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
تهديدٌ بـ"اغتيال قادة حماس في لبنان".. وثيقة سرية تكشف كل شيء!
Lebanon 24
تهديدٌ بـ"اغتيال قادة حماس في لبنان".. وثيقة سرية تكشف كل شيء!
12:00 | 2025-10-08
08/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم داخل مدرسة في ألمانيا.. جريح بحالة خطيرة وتوقيف المنفّذ
Lebanon 24
هجوم داخل مدرسة في ألمانيا.. جريح بحالة خطيرة وتوقيف المنفّذ
11:02 | 2025-10-08
08/10/2025 11:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
من غزة إلى لبنان.. هكذا تعرّض "محور إيران" لـ"ضربات شديدة"!
Lebanon 24
من غزة إلى لبنان.. هكذا تعرّض "محور إيران" لـ"ضربات شديدة"!
11:00 | 2025-10-08
08/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
10:30 | 2025-10-08
08/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تكون مفاوضات شرم الشيخ بوابة نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط؟
Lebanon 24
هل تكون مفاوضات شرم الشيخ بوابة نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط؟
10:01 | 2025-10-08
08/10/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
07/10/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
16:15 | 2025-10-07
07/10/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
14:00 | 2025-10-07
07/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو محاولة اغتيال الشيخ مرعب.. الاعلامي تمام بليق يوضح ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو محاولة اغتيال الشيخ مرعب.. الاعلامي تمام بليق يوضح ما حصل (فيديو)
16:06 | 2025-10-07
07/10/2025 04:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2025-10-08
تهديدٌ بـ"اغتيال قادة حماس في لبنان".. وثيقة سرية تكشف كل شيء!
11:02 | 2025-10-08
هجوم داخل مدرسة في ألمانيا.. جريح بحالة خطيرة وتوقيف المنفّذ
11:00 | 2025-10-08
من غزة إلى لبنان.. هكذا تعرّض "محور إيران" لـ"ضربات شديدة"!
10:30 | 2025-10-08
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
10:01 | 2025-10-08
هل تكون مفاوضات شرم الشيخ بوابة نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط؟
10:00 | 2025-10-08
في حال فشل مُفاوضات غزة... ما الذي تستعدّ له أميركا؟
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
08/10/2025 19:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
08/10/2025 19:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
08/10/2025 19:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24