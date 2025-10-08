Advertisement

عربي-دولي

10 شهداء خلال يوم واحد في غزة

Lebanon 24
08-10-2025 | 10:34
أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنّ 10 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 61 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة.
