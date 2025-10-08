24
عربي-دولي
لافروف: إيران مهتمة باستئناف المفاوضات النووية الشاملة
Lebanon 24
08-10-2025
|
13:26
A-
A+
أكد
وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف
أن
إيران
مهتمة باستئناف المفاوضات الشاملة حول برنامجها
النووي
.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لافروف حول آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي
الإيراني
، حيث أشار إلى أن
طهران
تُظهر رغبة حقيقية في متابعة الحوار حول هذا الملف.
وأضاف لافروف أن المفاوضات تسير في مسارها الطبيعي، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حلول ترضي كافة الأطراف المعنية.
وقال لافروف: "إيران مهتمة بذلك. طوال هذه الأشهر منذ كانون الثاني من هذا العام، عندما بدأ الغرب بجدية "اللعب" بفكرة استئناف
العقوبات
على الرغم من عدم وجود أي حقوق قانونية لذلك، دافعت إيران باستمرار عن المفاوضات، وأظهرت مرونة وإبداعا في أساليبها، وسعت إلى عدم الاستجابة للاستفزازات، لأن الغرب كان باستمرار يجذب المفاوضين الإيرانيين إلى جولات أخرى، حيث كانوا يتوصلون بعد ذلك إلى بعض التفاهمات الأولية".
