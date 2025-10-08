Advertisement

عربي-دولي

بعد 3 أيّام فقط من خروجه من السجن... رجل يقتل طفلتي شقيقه!

Lebanon 24
08-10-2025 | 14:33
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع جريمة مروّعة في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الأوسط، إذ أقدم رجل على إلقاء قنبلة يدوية داخل منزل شقيقه، ما أسفر عن مقتل طفلتين من أفراد العائلة.
ووفقاً لمصادر المرصد، فإن الجاني أُفرج عنه قبل ثلاثة أيام فقط بعد أن قضى فترة في السجن بتهم جنائية، ليعود ويرتكب هذه الجريمة البشعة بحق ابنتي شقيقه، في حادثةٍ أثارت استنكاراً واسعاً وغضباً شعبياً في المدينة، وسط مطالبات بمحاسبته وعدم التساهل مع أصحاب السوابق الخطيرة.



وحتى اللحظة، لم تُعرف دوافع الجريمة أو الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب هذا الفعل الصادم.

