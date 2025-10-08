بعد 3 أيّام فقط من خروجه من السجن... رجل يقتل طفلتي شقيقه!

Advertisement

ووفقاً لمصادر المرصد، فإن الجاني أُفرج عنه قبل ثلاثة أيام فقط بعد أن قضى فترة في السجن بتهم جنائية، ليعود ويرتكب هذه الجريمة البشعة بحق ابنتي شقيقه، في حادثةٍ أثارت استنكاراً واسعاً وغضباً شعبياً في المدينة، وسط مطالبات بمحاسبته وعدم التساهل مع أصحاب السوابق الخطيرة.وحتى اللحظة، لم تُعرف دوافع الجريمة أو الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب هذا الفعل الصادم.