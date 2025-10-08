Advertisement

عربي-دولي

البرلمان الإسباني يوافق على حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل

Lebanon 24
08-10-2025 | 15:23
أقرّ البرلمان الإسباني يوم الأربعاء قانونًا يمنع تصدير واستيراد الأسلحة من وإلى إسرائيل، في خطوة يدعمها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بهدف "كبح الإبادة" في غزة.
وجاء التصويت بـ 178 صوتًا مؤيدًا مقابل 169 معارضًا، بعد أن نجحت الحكومة، التي لا تملك الغالبية البرلمانية، في الحصول على دعم أربعة نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، الذين لم يُعلنوا موقفهم حتى صباح الأربعاء.
