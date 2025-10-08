البرلمان الإسباني يوافق على حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل

Advertisement

وجاء التصويت بـ 178 صوتًا مؤيدًا مقابل 169 معارضًا، بعد أن نجحت الحكومة، التي لا تملك الغالبية ، في الحصول على دعم أربعة نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، الذين لم يُعلنوا موقفهم حتى صباح الأربعاء.