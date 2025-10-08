24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
يوم الأحد... ترامب قد يتوجّه إلى هذه الدولة العربية
Lebanon 24
08-10-2025
|
16:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، مساء الأربعاء، أن الاتفاق بين حركة
حماس
وإسرائيل بشأن إنهاء الحرب في
قطاع غزة
بات "قريباً جداً".
Advertisement
وقال
ترامب
خلال فعالية في
البيت الأبيض
: "تواصلت للتو مع مسؤولين بشأن صفقة غزة.. المفاوضات تسير بشكل جيد واتفاق غزة بات قريباً جداً".
كما كشف ترامب أنه قد يتوجّه
يوم الأحد
إلى مصر.
مواضيع ذات صلة
البرتغال: سنعترف بالدولة الفلسطينية يوم الأحد
Lebanon 24
البرتغال: سنعترف بالدولة الفلسطينية يوم الأحد
09/10/2025 01:22:10
09/10/2025 01:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: ربما سأذهب إلى الشرق الأوسط يوم الأحد
Lebanon 24
ترامب: ربما سأذهب إلى الشرق الأوسط يوم الأحد
09/10/2025 01:22:10
09/10/2025 01:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: اجتماع تحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية سيعقد غدا الأحد
Lebanon 24
الخارجية القطرية: اجتماع تحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية سيعقد غدا الأحد
09/10/2025 01:22:10
09/10/2025 01:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار الرئاسة للشؤون السياسية مهدي سنائي: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيتوجه إلى الصين يوم الأحد 31 آب للمشاركة في اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون
Lebanon 24
مستشار الرئاسة للشؤون السياسية مهدي سنائي: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيتوجه إلى الصين يوم الأحد 31 آب للمشاركة في اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون
09/10/2025 01:22:10
09/10/2025 01:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة العربية
البيت الأبيض
يوم الأحد
الدولة ال
بيت الأب
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل: مهمتي انتهت
Lebanon 24
رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل: مهمتي انتهت
16:20 | 2025-10-08
08/10/2025 04:20:09
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان الإسباني يوافق على حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
Lebanon 24
البرلمان الإسباني يوافق على حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
15:23 | 2025-10-08
08/10/2025 03:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أبوظبي تستقبل المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025
Lebanon 24
أبوظبي تستقبل المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025
15:15 | 2025-10-08
08/10/2025 03:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... انفجار يهز ريف دمشق
Lebanon 24
بالفيديو... انفجار يهز ريف دمشق
14:51 | 2025-10-08
08/10/2025 02:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 أيّام فقط من خروجه من السجن... رجل يقتل طفلتي شقيقه!
Lebanon 24
بعد 3 أيّام فقط من خروجه من السجن... رجل يقتل طفلتي شقيقه!
14:33 | 2025-10-08
08/10/2025 02:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
04:29 | 2025-10-08
08/10/2025 04:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:20 | 2025-10-08
رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل: مهمتي انتهت
15:23 | 2025-10-08
البرلمان الإسباني يوافق على حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
15:15 | 2025-10-08
أبوظبي تستقبل المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025
14:51 | 2025-10-08
بالفيديو... انفجار يهز ريف دمشق
14:33 | 2025-10-08
بعد 3 أيّام فقط من خروجه من السجن... رجل يقتل طفلتي شقيقه!
13:42 | 2025-10-08
برّاك زار الحسكة لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 آذار... وهذا ما أعلنه
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 01:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 01:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 01:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24