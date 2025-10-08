Advertisement

عربي-دولي

يوم الأحد... ترامب قد يتوجّه إلى هذه الدولة العربية

Lebanon 24
08-10-2025 | 16:03
A-
A+
Doc-P-1426911-638955621596940169.webp
Doc-P-1426911-638955621596940169.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أن الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة بات "قريباً جداً".
Advertisement


وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض: "تواصلت للتو مع مسؤولين بشأن صفقة غزة.. المفاوضات تسير بشكل جيد واتفاق غزة بات قريباً جداً".


كما كشف ترامب أنه قد يتوجّه يوم الأحد إلى مصر.
مواضيع ذات صلة
البرتغال: سنعترف بالدولة الفلسطينية يوم الأحد
lebanon 24
09/10/2025 01:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ربما سأذهب إلى الشرق الأوسط يوم الأحد
lebanon 24
09/10/2025 01:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: اجتماع تحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية سيعقد غدا الأحد
lebanon 24
09/10/2025 01:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئاسة للشؤون السياسية مهدي سنائي: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيتوجه إلى الصين يوم الأحد 31 آب للمشاركة في اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون
lebanon 24
09/10/2025 01:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة العربية

البيت الأبيض

يوم الأحد

الدولة ال

بيت الأب

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:20 | 2025-10-08
15:23 | 2025-10-08
15:15 | 2025-10-08
14:51 | 2025-10-08
14:33 | 2025-10-08
13:42 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24