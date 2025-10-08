إسرائيل وحماس يتوصلان لاتفاق لوقف الحرب.. تبادل للاسرى في خلال أيام وترامب يتوعد باعادة الاعمار

Advertisement

أعلن الوسطاء في المفاوضات غير المباشرة بين وحماس فجر الخميس أن الطرفين توصلا إلى اتفاق سيتيح وقف الحرب في قطاع غزة.وأكدت القطرية، فجر الخميس، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يؤدي إلى وقف الحرب.وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تدوينة على حسابه في منصة "إكس": "يعلن الوسطاء أنه تم الليلة الاتفاق على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار بغزة".وأضاف أن هذا الاتفاق "يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى ودخول المساعدات".وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق في وقت لاحق.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن توقيع الاتفاق سيتم اليوم الخميس، بينما تبادل الأسرى سيتم يوم السبت أو الأحد.في نفس السياق، ذكرت شبكة "سي. إن. إن" الأميركية أنه "من المتوقع إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين يوم السبت أو الأحد". بدورها نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادرها قولها إن حركة حماس ستفرج عن جميع الأسرى العشرين الأحياء خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما ستنسحب القوات من معظم مناطق قطاع غزة.، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لوكالة "رويترز" إن إسرائيل تتوقع بدء إطلاق سراح الأسرى يوم السبت. ولم يوضح المتحدث ما إذا كانت الحكومة تتوقع إطلاق سراح جميع الأسرى الـ48، الأحياء والأموات، دفعة واحدة.من جهتها، نقلت عن مسؤول فلسطيني مطّلع على المفاوضات قوله إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يلحظ إفراج حماس دفعة واحدة عن 20 أسيراً على قيد الحياة.كما نقلت الوكالة عن مصادر في حركة حماس قولها إن تبادل الأسرى "سيتم خلال أول 72 ساعة" من بدء تنفيذ الاتفاق. وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق مصادر حماس، "تبادل الأسرى الإسرائيليين الأحياء وإطلاق سراح 250 من الفلسطينيين المحكومين بالمؤبد و1700 معتقل ممن اعتقلوا بعد السابع من تشرين الأول 2023، وانسحابات (إسرائيلية) مجدولة زمنياً".في المقابل قال لقناة "فوكس نيوز" إن الأسرى المحتجزين في غزة سيتم إطلاق سراحهم "على الأرجح يوم الاثنين".وفور اعلان الاتفاق، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيدعو الحكومة للاجتماع اليوم الخميس للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وقال نتنياهو في بيان: "اليوم يوم عظيم لإسرائيل"، وسأعقد اليوم اجتماع الحكومة للموافقة على الاتفاق وإعادة جميع أسرانا الأعزاء إلى الوطن".وشكر رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيانه "جنود الجيش الإسرائيلي وكل "، مضيفاً: "أشكر من أعماق قلبي الرئيس ترامب وفريقه على تحشيد جهودهم لهذه المهمة.. لتحرير أسرانا". وتابع: "سنواصل معاً تحقيق كل أهدافنا".في سياق متصل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو تحدث هاتفياً مع ترامب وتبادلا التهنئة على "الإنجاز التاريخي" الخاص بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وذكر المكتب في بيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة تعاونهما الوثيق.أكدت حركة "حماس"، اليوم الخميس، أنها ننتظر الموافقة النهائية على قائمة أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم من السجون الإسرائيلية تمهيدا لإعلانها.وأضافت حماس في بيان: "تؤكد الحركة أنها قد سلّمت قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن المعايير المتفق عليها في إطار الاتفاق".وأضاف البيان: "في انتظار الاتفاق النهائي على الأسماء، تمهيدا لإعلانها لشعبنا عبر مكتب إعلام الأسرى، فور اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة".كذلك أشارت مصادر تابعة لحماس إلى أنه "يجب أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلات المواطنين بغزة حتى صدور إعلان رسمي واضح ومؤكد من الجهات المختصة".قال الرئيس الأميركي في مقابلة مع "فوكس نيوز"، الأربعاء، إن الرهائن المحتجزين في غزة سيتم إطلاق سراحهم على الأرجح يوم الإثنين، بعد أن أعلن في وقت سابق عن اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن المرحلة الأولى من وقف لإطلاق النار.وأضاف ترامب: "سترون غزة يعاد بناؤها. سنشارك في مساعدتهم على إنجاح هذه العملية والحفاظ على السلام فيها".وحسبما ذكر ترامب فإن "ستكون جزءا" من عملية حفظ السلام في غزة.وكان ترامب قد قال في مقابلة هاتفية مع "أكسيوس": "يريدون مني أن ألقي خطابا في الكنيست، وسأفعل ذلك بالتأكيد إذا رغبوا في ذلك".وتابع الرئيس الأميركي، قائلا: "إنه يوم عظيم لإسرائيل وللعالم. كانت مكالمتي مع بيبي (نتنياهو) رائعة، وهو سعيد جدا، ويستحق أن يكون كذلك. إنه إنجاز كبير. لقد توحد العالم بأسره للتوصل إلى هذا الاتفاق".