عربي-دولي

بعد توقيع حماس واسرائيل.. ما هي المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار؟

Lebanon 24
08-10-2025 | 22:52
كشفت مصادر تفاصيل تتعلق بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة "حماس".
وأكد مصدر في حماس أن إطلاق سراح الرهائن الاسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين سيتم خلال أول 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق.

وقال المصدر إن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق "تشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء وأكثر من 2000 معتقل فلسطيني".

وأكد مصدر آخر في حماس مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس أن تبادل الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "سيتم خلال أول 72 ساعة" من بدء تنفيذ الاتفاق.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق المصدر "تبادل الأسرى الإسرائيليين الأحياء وإطلاق سراح 250 من الفلسطينيين المحكومين بالمؤبد و1700 معتقل ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، وانسحابات إسرائيلية مجدولة زمنيا".

ووفق مسؤول أميركي فإنه "سيتم إطلاق سراح الرهائن بعد 72 ساعة من موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق. ويُتوقع أن يتم ذلك يوم الإثنين على أبعد تقدير".

وصرّح مسؤول في إدارة ترامب في إفادة لمجموعة من الصحافيين عبر الهاتف ومن بينهم "سكاي نيوز عربية"، بأن الاتفاق سيعرض على للموافقة في اجتماع الحكومة الإسرائيلية الخميس، وبمجرد تصويتهم بنعم سيتعين على إسرائيل الانسحاب إلى الخط المتفق عليه، وهو ما يفترض أن يستغرق أقل من 24 ساعة".
وأوضح المسؤول أنه "بعد ذلك، تبدأ مهلة مدتها 72 ساعة، وستحاول حماس البدء في وقت أبكر إن أمكن".

وتوقع المسؤول أن تبدأ عملية الإفراج عن الرهائن و تبادل الأسرى يوم الإثنين.

وفي ذات السياق، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لرويترز، إن إسرائيل تتوقع بدء إطلاق سراح الرهائن يوم السبت.

ولم يوضح المتحدث ما إذا كانت الحكومة تتوقع إطلاق سراح جميع الرهائن الثمانية والأربعين المتبقين، الأحياء والأموات، على الفور.

كذلك أعلن الوسطاء في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس فجر الخميس أن الدولة العبرية والحركة الفلسطينية توصّلتا إلى اتفاق سيتيح وقف الحرب في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين فيه وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين ودخول مساعدات إنسانية للقطاع.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أن "الاتفاق يؤدي إلى وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات. وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا".
