جيش إسرائيل يرحب باتفاق غزة.. ماذا عن الرهائن؟

وقال الجيش في منشور على منصة "إكس" إن " إيال زامير أمر بالاستعداد لتنفيذ العملية المتعلّقة بعودة الرهائن"، وكذلك "لأن يكون جاهزا لكل السيناريوهات"، مؤكدا في الوقت نفسه "ترحيبه بالاتفاق حول إطلاق سراح الرهائن".



من جانبه، رحب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلا: "أشكر رئيس الوزراء والرئيس الأميركي على قيادتهما التي أثمرت عن هذا الاتفاق، وأشكر جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال الذين أوصلتنا شجاعتهم وعزيمتهم وتضحياتهم الجسيمة إلى هذه اللحظة العظيمة".