جيش إسرائيل يرحب باتفاق غزة.. ماذا عن الرهائن؟
Lebanon 24
08-10-2025
|
22:54
A-
A+
رحّب الجيش
الإسرائيلي
فجر الخميس بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع حركة
حماس
لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن كل الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني، مؤكدا أنه "يستعد" لاستقبالهم.
وقال الجيش في منشور على منصة "إكس" إن "
رئيس الأركان
إيال زامير أمر بالاستعداد لتنفيذ العملية المتعلّقة بعودة الرهائن"، وكذلك "لأن يكون جاهزا لكل السيناريوهات"، مؤكدا في الوقت نفسه "ترحيبه بالاتفاق حول إطلاق سراح الرهائن".
وأصدر زامير توجيهات لقواته للاستعداد "بقوة دفاعية قوية والتأهب لكل سيناريو" كما أوعز بالاستعداد لقيادة العملية المرتقبة لإعادة الرهائن "بحساسية ومهنية".
من جانبه، رحب
وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلا: "أشكر رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
والرئيس الأميركي
دونالد ترامب
على قيادتهما التي أثمرت عن هذا الاتفاق، وأشكر جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال الذين أوصلتنا شجاعتهم وعزيمتهم وتضحياتهم الجسيمة إلى هذه اللحظة العظيمة".
