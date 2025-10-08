Advertisement

عربي-دولي

جيش إسرائيل يرحب باتفاق غزة.. ماذا عن الرهائن؟

Lebanon 24
08-10-2025 | 22:54
A-
A+
Doc-P-1426975-638955861446735187.webp
Doc-P-1426975-638955861446735187.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحّب الجيش الإسرائيلي فجر الخميس بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن كل الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني، مؤكدا أنه "يستعد" لاستقبالهم.
Advertisement


وقال الجيش في منشور على منصة "إكس" إن "رئيس الأركان إيال زامير أمر بالاستعداد لتنفيذ العملية المتعلّقة بعودة الرهائن"، وكذلك "لأن يكون جاهزا لكل السيناريوهات"، مؤكدا في الوقت نفسه "ترحيبه بالاتفاق حول إطلاق سراح الرهائن".

وأصدر زامير توجيهات لقواته للاستعداد "بقوة دفاعية قوية والتأهب لكل سيناريو" كما أوعز بالاستعداد لقيادة العملية المرتقبة لإعادة الرهائن "بحساسية ومهنية".
من جانبه، رحب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلا: "أشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب على قيادتهما التي أثمرت عن هذا الاتفاق، وأشكر جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال الذين أوصلتنا شجاعتهم وعزيمتهم وتضحياتهم الجسيمة إلى هذه اللحظة العظيمة".
مواضيع ذات صلة
ماكرون: أرحّب بالتزام الرئيس ترامب بإنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن
lebanon 24
09/10/2025 09:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الفلسطيني: نرحب بإعلان ترامب وقف الحرب وبدء انسحاب إسرائيل وإطلاق سراح الرهائن والأسرى
lebanon 24
09/10/2025 09:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية السويد: نرحب بشدة بإعلان حماس استعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن في غزة
lebanon 24
09/10/2025 09:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل الاتفاق سيُفرج عن كل الرهائن الأحياء والأموات
lebanon 24
09/10/2025 09:16:39 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

رئيس الأركان

وزير الدفاع

الإسرائيلي

نتنياهو

بنيامين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:09 | 2025-10-09
01:56 | 2025-10-09
01:46 | 2025-10-09
01:23 | 2025-10-09
01:00 | 2025-10-09
00:33 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24