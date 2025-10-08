بعد التوصل إلى اتفاق مع "حماس" بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو؟

Advertisement

أكد بنيامين نتنياهو أن "بعون الله سنعيد جميع الرهائن إلى الوطن"، وذلك في أول تعليق له عقب إعلان الرئيس الأميركي التوصل إلى المرحلة الأولى من اتفاق بين وحركة " " بشأن غزة.وقال نتنياهو في بيان رسمي: "اليوم يوم عظيم لإسرائيل"، مشيراً إلى أنه سيدعو الحكومة للانعقاد من أجل المصادقة على الاتفاق الذي من شأنه أن يضمن "إعادة جميع الرهائن الأحباء إلى الوطن".وأعرب نتنياهو عن امتنانه للجيش وقوات الأمن، مؤكداً أن "بفضل شجاعتهم وتضحياتهم وصلنا إلى هذا اليوم". كما وجّه شكره العميق إلى الرئيس الأميركي وفريقه على "تعبئتهم لهذه المهمة المقدسة"، مضيفاً: "بمشيئة الله سنواصل معاً تحقيق أهدافنا وتوسيع دائرة السلام مع جيراننا".ووصف نتنياهو الاتفاق بأنه "نجاح وانتصار وطني وأخلاقي لإسرائيل"، مؤكداً أن ما تحقق جاء نتيجة "العزيمة الراسخة والعمل العسكري القوي والجهود العظيمة التي بذلها صديقنا الكبير الرئيس ترامب".وأعلن مكتب نتنياهو أن الأخير تبادل التهاني مع ترامب عبر اتصال هاتفي بعد توقيع اتفاق إطلاق سراح الرهائن، موجهاً دعوة للرئيس الأميركي لإلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي.من جانبها، أكدت القطرية، التي تضطلع بدور الوساطة، أنه جرى التوصل إلى تفاهم كامل بشأن بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، بما يشمل "وقف الحرب، الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى ، ودخول المساعدات الإنسانية".وفي السياق نفسه، أعلنت حركة "حماس" أنها وافقت على اتفاق يقضي بـ"إنهاء الحرب على غزة، انسحاب ، إدخال المساعدات، وتبادل الأسرى"، مشيرة إلى أن التفاصيل ستُعلن في وقت لاحق. (سكاي نيوز)